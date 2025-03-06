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Суд по иску Сбербанка взыскал с его бывшей "дочки" 1,8 миллиард рублей

Суд по иску Сбербанка взыскал с его бывшей "дочки" 1,8 миллиард рублей - 06.03.2025, ПРАЙМ

Суд по иску Сбербанка взыскал с его бывшей "дочки" 1,8 миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 18,4 миллиона долларов, около 646 тысяч евро,... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:12+0300

2025-03-06T16:12+0300

2025-03-06T16:12+0300

банки

финансы

сбербанк

великобритания

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 18,4 миллиона долларов, около 646 тысяч евро, более 500 тысяч фунтов стерлингов, около 59 тысяч швейцарских франков и около 31 миллиона рублей (в сумме – более 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела итога состоявшегося в четверг разбирательства. Иск поступил в суд в октябре. В нем было заявлено требование "о взыскании задолженности по соглашению об условиях ведения бизнеса от 09.01.2019". Это был четвертый иск крупнейшего российского банка в адрес бывшей "дочки" в Великобритании, поданный в московский суд. Арбитражный суд Москвы в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited около 11,9 миллиарда рублей по первому иску Сбербанка. В том деле были заявлены требования о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона фунтов стерлингов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Помимо этого, в июне Сбербанк предъявил бывшей "дочке" иск "о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30.06.2022" на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Это дело пока не рассмотрено. По иску, поданному в июле - "о взыскании задолженности по глобальному рамочному соглашению по сделкам РЕПО версии 2000 от 22.05.2018" в размере около 12,5 миллиона фунтов – суд в феврале полностью удовлетворил требования. Британия в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах; банк был отстранен от управления британским подразделением. После этого, в апреле, банк сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в банке.

https://1prime.ru/20250305/sud-855506677.html

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банки, финансы, сбербанк, великобритания