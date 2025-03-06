https://1prime.ru/20250306/svyaz-855535248.html

Французская Eutelsat допустила поставку терминалов связи на Украину

Французская Eutelsat допустила поставку терминалов связи на Украину - 06.03.2025, ПРАЙМ

Французская Eutelsat допустила поставку терминалов связи на Украину

Французский спутниковый оператор Eutelsat допустил поставку 40 тысяч терминалов связи на Украину. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:41+0300

2025-03-06T15:41+0300

2025-03-06T15:41+0300

украина

ес

eutelsat

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Французский спутниковый оператор Eutelsat допустил поставку 40 тысяч терминалов связи на Украину. "На сегодняшний день на Украине есть несколько тысяч (терминалов Eutelsat – ред.)…мы говорим об (увеличении этого числа) в десятки раз, если цель в том, чтобы заменить все терминалы Starlink…40 тысяч (терминалов – ред.) потребует нескольких месяцев", - заявила Ева Бернеке в интервью агентству Блумберг. Гендиректор Бернеке пояснила, что сама Eutelsat не производит свои терминалы и прибегает для этого к услугам третьих компаний. Отмечается, что компания ведет переговоры с поставщиками об отправке на Украину как стандартных, так и военных терминалов. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе ранее заявлял, что ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения.

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украина, ес, eutelsat