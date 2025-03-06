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Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвиз для туристов из России - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвиз для туристов из России
Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвиз для туристов из России - 06.03.2025, ПРАЙМ
Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвиз для туристов из России
Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвизовой въезд для туристов из 93 стран, в том числе России и Китая, заявил РИА Новости в четверг генеральный... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:35+0300
2025-03-06T13:36+0300
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БАНГКОК, 6 мар – ПРАЙМ. Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвизовой въезд для туристов из 93 стран, в том числе России и Китая, заявил РИА Новости в четверг генеральный директор департамента информации и официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. "Никаких изменений режима безвизового въезда в Таиланд для граждан 93 государств, которые сейчас имеют право въезжать в страну без виз на 60 дней, не планируется, и это касается, естественно, граждан России и Китая", - сказал глава департамента информации на вопрос о публикации в таиландских СМИ высказываний противников 60-дневного безвиза для россиян и китайцев, основанных на предположениях, что длительное пребывание в Таиланде без виз якобы способствует правонарушениям со стороны туристов, в том числе нелегальной работе и нелегальному ведению бизнеса. "Все остается, как есть", - сказал Пхалангкун. Ранее в СМИ Таиланда прошла серия публикаций, в которых представители ряда общественных организаций, связанных с туризмом и обслуживанием туристов, заявляли, что некоторые иностранцы пользуются долгосрочным безвизовым въездом в целях нарушения таиландского законодательства, в частности, Закона об иностранном бизнесе и кодекса законов о труде, а также "отнимают работу у граждан Таиланда", занимаясь трудовой деятельностью по профессиям, запрещенным для иностранцев, в том числе работают туристическими гидами, водителями трансферных такси, специалистами по маникюру и парикмахерами. Основные претензии авторов этих высказываний относились к гражданам РФ и КНР. Многие таиландские обозреватели и политические комментаторы считают, что у кампании в СМИ, направленной против 60-дневного безвиза, есть политическая подоплека: вопрос о безвизе может стать одной из претензий оппозиции к действующему премьер-министру Пхетхонгтхан Чинават во время запланированных на конец марта парламентских дебатов о доверии главе правительства. Правительство рассчитывает принять в 2025 году не менее 7,5 миллионов туристов из КНР и 2 миллиона туристов из России. Отмена 60-дневного безвизового въезда для россиян и китайцев совершенно не в его интересах, сказал ранее РИА Новости известный таиландский политолог, политик и обозреватель СМИ Нитипхумтханат Минг-Ручиралай. Эксперт также отметил, что, учитывая тот факт, что партии, составляющие правящую коалицию, имеют решающее большинство в парламенте, отмена 60-дневного безвиза по результатам парламентских дебатов о доверии премьеру в высшей степени маловероятна. Россия и Китай имеют с Таиландом двусторонние межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан сроком до 30 дней. Правительство партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), сформированное по итогам выборов 2023 года, в прошлом году приняло постановление об одностороннем увеличении срока безвизового пребывания в стране до 60 дней гражданам 93 стран мира, в том числе России и Китая, уже имевшим право на 30-дневный безвизовой въезд.
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таиланд, туризм, бизнес
ТАИЛАНД, Туризм, Бизнес
13:35 06.03.2025 (обновлено: 13:36 06.03.2025)
 
Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвиз для туристов из России

Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвизовый въезд для туристов из России

© Unsplash/Bradley PrenticeБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/Bradley Prentice
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БАНГКОК, 6 мар – ПРАЙМ. Таиланд не планирует отменять 60-дневный безвизовой въезд для туристов из 93 стран, в том числе России и Китая, заявил РИА Новости в четверг генеральный директор департамента информации и официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
"Никаких изменений режима безвизового въезда в Таиланд для граждан 93 государств, которые сейчас имеют право въезжать в страну без виз на 60 дней, не планируется, и это касается, естественно, граждан России и Китая", - сказал глава департамента информации на вопрос о публикации в таиландских СМИ высказываний противников 60-дневного безвиза для россиян и китайцев, основанных на предположениях, что длительное пребывание в Таиланде без виз якобы способствует правонарушениям со стороны туристов, в том числе нелегальной работе и нелегальному ведению бизнеса.
"Все остается, как есть", - сказал Пхалангкун.
Ранее в СМИ Таиланда прошла серия публикаций, в которых представители ряда общественных организаций, связанных с туризмом и обслуживанием туристов, заявляли, что некоторые иностранцы пользуются долгосрочным безвизовым въездом в целях нарушения таиландского законодательства, в частности, Закона об иностранном бизнесе и кодекса законов о труде, а также "отнимают работу у граждан Таиланда", занимаясь трудовой деятельностью по профессиям, запрещенным для иностранцев, в том числе работают туристическими гидами, водителями трансферных такси, специалистами по маникюру и парикмахерами. Основные претензии авторов этих высказываний относились к гражданам РФ и КНР.
Многие таиландские обозреватели и политические комментаторы считают, что у кампании в СМИ, направленной против 60-дневного безвиза, есть политическая подоплека: вопрос о безвизе может стать одной из претензий оппозиции к действующему премьер-министру Пхетхонгтхан Чинават во время запланированных на конец марта парламентских дебатов о доверии главе правительства.
Правительство рассчитывает принять в 2025 году не менее 7,5 миллионов туристов из КНР и 2 миллиона туристов из России. Отмена 60-дневного безвизового въезда для россиян и китайцев совершенно не в его интересах, сказал ранее РИА Новости известный таиландский политолог, политик и обозреватель СМИ Нитипхумтханат Минг-Ручиралай. Эксперт также отметил, что, учитывая тот факт, что партии, составляющие правящую коалицию, имеют решающее большинство в парламенте, отмена 60-дневного безвиза по результатам парламентских дебатов о доверии премьеру в высшей степени маловероятна.
Россия и Китай имеют с Таиландом двусторонние межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан сроком до 30 дней. Правительство партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), сформированное по итогам выборов 2023 года, в прошлом году приняло постановление об одностороннем увеличении срока безвизового пребывания в стране до 60 дней гражданам 93 стран мира, в том числе России и Китая, уже имевшим право на 30-дневный безвизовой въезд.
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