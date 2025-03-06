https://1prime.ru/20250306/torgovlya-855536772.html

Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 06.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:21+0300

2025-03-06T16:21+0300

2025-03-06T16:27+0300

экономика

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849444017_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_8e3fb2800f32994768a96ed233d4f5fe.jpg

АЛМА-АТА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера. "Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в посте, опубликованном Telegram-канале президентской пресс-службы. В сообщении также сказано, что были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в ноябре 2024 года.Также отмечается, что главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

https://1prime.ru/20250301/posol-855371932.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, касым-жомарт токаев, владимир путин