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Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 06.03.2025, ПРАЙМ
Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:21+0300
2025-03-06T16:27+0300
экономика
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
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АЛМА-АТА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера. "Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в посте, опубликованном Telegram-канале президентской пресс-службы. В сообщении также сказано, что были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в ноябре 2024 года.Также отмечается, что главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
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россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
16:21 06.03.2025 (обновлено: 16:27 06.03.2025)
 
Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Токаев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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АЛМА-АТА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
"Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в посте, опубликованном Telegram-канале президентской пресс-службы.
В сообщении также сказано, что были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в ноябре 2024 года.
Также отмечается, что главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией
1 марта, 06:21
 
ЭкономикаРОССИЯКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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