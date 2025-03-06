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"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250306/tramp-855540214.html
"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому
"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти, если тот откажется от урегулирования конфликта дипломатическими методами... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:49+0300
2025-03-06T17:53+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
мирные переговоры
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти, если тот откажется от урегулирования конфликта дипломатическими методами. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Таким образом он прокомментировал материал издания Politico, рассказавший о тайных контактах команды Трампа с украинской оппозицией.Дизен написал: "Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его". Наделю назад на встрече Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского в Белом доме под объективами СМИ произошла перепалка. Американский лидер утверждал, что Украина не может продолжать боевые действия и без помощи Соединенных Штатов в начале конфликта она не продержалась бы и двух недель. В свою очередь глава киевского режима начал спорить, то и дело перебивая и Трампа, и Вэнса, утверждая, что Украина в одиночестве противостояла армии Российской Федерации. Как позже сообщил телеканал Fox News, в итоге Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.
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дональд трамп, владимир зеленский, мирные переговоры
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, мирные переговоры
17:49 06.03.2025 (обновлено: 17:53 06.03.2025)
 
"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому

Профессор Дизен: Трамп отстранит Зеленского, если тот откажется от переговоров

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти, если тот откажется от урегулирования конфликта дипломатическими методами. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Таким образом он прокомментировал материал издания Politico, рассказавший о тайных контактах команды Трампа с украинской оппозицией.
Дизен написал: "Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Трамп смягчил отношение к Зеленскому после получения письма, пишут СМИ
5 марта, 11:59
Наделю назад на встрече Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского в Белом доме под объективами СМИ произошла перепалка. Американский лидер утверждал, что Украина не может продолжать боевые действия и без помощи Соединенных Штатов в начале конфликта она не продержалась бы и двух недель. В свою очередь глава киевского режима начал спорить, то и дело перебивая и Трампа, и Вэнса, утверждая, что Украина в одиночестве противостояла армии Российской Федерации. Как позже сообщил телеканал Fox News, в итоге Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленскиймирные переговоры
 
 
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