https://1prime.ru/20250306/tramp-855540214.html

"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому

"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти, если тот откажется от урегулирования конфликта дипломатическими методами... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T17:49+0300

2025-03-06T17:49+0300

2025-03-06T17:53+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

мирные переговоры

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти, если тот откажется от урегулирования конфликта дипломатическими методами. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Таким образом он прокомментировал материал издания Politico, рассказавший о тайных контактах команды Трампа с украинской оппозицией.Дизен написал: "Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его". Наделю назад на встрече Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского в Белом доме под объективами СМИ произошла перепалка. Американский лидер утверждал, что Украина не может продолжать боевые действия и без помощи Соединенных Штатов в начале конфликта она не продержалась бы и двух недель. В свою очередь глава киевского режима начал спорить, то и дело перебивая и Трампа, и Вэнса, утверждая, что Украина в одиночестве противостояла армии Российской Федерации. Как позже сообщил телеканал Fox News, в итоге Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.

https://1prime.ru/20250305/tramp-855485863.html

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дональд трамп, владимир зеленский, мирные переговоры