https://1prime.ru/20250306/tramp-855540214.html
"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому
"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти, если тот откажется от урегулирования конфликта дипломатическими методами... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:49+0300
2025-03-06T17:49+0300
2025-03-06T17:53+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти, если тот откажется от урегулирования конфликта дипломатическими методами. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Таким образом он прокомментировал материал издания Politico, рассказавший о тайных контактах команды Трампа с украинской оппозицией.Дизен написал: "Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его". Наделю назад на встрече Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского в Белом доме под объективами СМИ произошла перепалка. Американский лидер утверждал, что Украина не может продолжать боевые действия и без помощи Соединенных Штатов в начале конфликта она не продержалась бы и двух недель. В свою очередь глава киевского режима начал спорить, то и дело перебивая и Трампа, и Вэнса, утверждая, что Украина в одиночестве противостояла армии Российской Федерации. Как позже сообщил телеканал Fox News, в итоге Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.
https://1prime.ru/20250305/tramp-855485863.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир зеленский, мирные переговоры
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, мирные переговоры
"Скорее всего". В Британии объяснили, что США уготовили Зеленскому
Профессор Дизен: Трамп отстранит Зеленского, если тот откажется от переговоров
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти, если тот откажется от урегулирования конфликта дипломатическими методами. Об этом в соцсети X
написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Таким образом он прокомментировал материал издания Politico, рассказавший о тайных контактах команды Трампа с украинской оппозицией.
Дизен написал: "Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его".
Трамп смягчил отношение к Зеленскому после получения письма, пишут СМИ
Наделю назад на встрече Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского в Белом доме под объективами СМИ произошла перепалка. Американский лидер утверждал, что Украина не может продолжать боевые действия и без помощи Соединенных Штатов в начале конфликта она не продержалась бы и двух недель. В свою очередь глава киевского режима начал спорить, то и дело перебивая и Трампа, и Вэнса, утверждая, что Украина в одиночестве противостояла армии Российской Федерации. Как позже сообщил телеканал Fox News, в итоге Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.