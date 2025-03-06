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Эксперты составили рейтинг стран "Большой двадцатки" по стоимости яиц - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты составили рейтинг стран "Большой двадцатки" по стоимости яиц
Эксперты составили рейтинг стран "Большой двадцатки" по стоимости яиц - 06.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты составили рейтинг стран "Большой двадцатки" по стоимости яиц
Среди стран "Большой двадцатки" дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T08:22+0300
2025-03-06T08:22+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Среди стран "Большой двадцатки" дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в России они втрое дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным. Россия в рейтинге доступности цен на яйца в странах "Большой двадцатки" оказалась первой - десять штук в среднем по стране обойдутся в 115 рублей. Немного дороже придется отдать в Индии и Индонезии - там они стоят 120 и 123 рубля соответственно. При этом если в России и Индонезии этот продукт потребляют повсеместно, то в Индии он особой популярностью не пользуется - среднестатистический индиец съедает лишь четыре килограмма яиц в год. В пятерку стран с самыми низкими ценами также входят Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). Ниже двухсот рублей они еще в Саудовской Аравии, Мексике и Китае, который является лидером по потреблению этого продукта среди крупнейших экономик мира - 22 килограмма в год на человека. Жители Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут отдать за десяток яиц от двухсот до трехсот рублей. В Британии коробка будет стоит 305 рублей, Южной Корее - 338 рублей, Австралии - 364 рубля. Дороже всего десяток яиц обойдется в США: в стране уже несколько месяцев бушует эпидемия птичьего гриппа, на фоне которой розничные цены достигли 371 рубля в среднем по стране. Еще в декабре Австралия была лидерах. Таким образом, в среднем жителям стран G20 десяток яиц обходится в 224 рубля.
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мировая экономика
Экономика, Мировая экономика
08:22 06.03.2025
 
Эксперты составили рейтинг стран "Большой двадцатки" по стоимости яиц

РИА Новости: дешевле всего яйца стоят в России, в США втрое дороже

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа куриных яиц
Продажа куриных яиц - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Среди стран "Большой двадцатки" дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в России они втрое дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным.
Россия в рейтинге доступности цен на яйца в странах "Большой двадцатки" оказалась первой - десять штук в среднем по стране обойдутся в 115 рублей. Немного дороже придется отдать в Индии и Индонезии - там они стоят 120 и 123 рубля соответственно. При этом если в России и Индонезии этот продукт потребляют повсеместно, то в Индии он особой популярностью не пользуется - среднестатистический индиец съедает лишь четыре килограмма яиц в год.
В пятерку стран с самыми низкими ценами также входят Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). Ниже двухсот рублей они еще в Саудовской Аравии, Мексике и Китае, который является лидером по потреблению этого продукта среди крупнейших экономик мира - 22 килограмма в год на человека.
Жители Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут отдать за десяток яиц от двухсот до трехсот рублей. В Британии коробка будет стоит 305 рублей, Южной Корее - 338 рублей, Австралии - 364 рубля.
Дороже всего десяток яиц обойдется в США: в стране уже несколько месяцев бушует эпидемия птичьего гриппа, на фоне которой розничные цены достигли 371 рубля в среднем по стране. Еще в декабре Австралия была лидерах.
Таким образом, в среднем жителям стран G20 десяток яиц обходится в 224 рубля.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца
Вчера, 10:44
 
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