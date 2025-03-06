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СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников ЦРУ при администрации Трампа

СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников ЦРУ при администрации Трампа - 06.03.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников ЦРУ при администрации Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Сокращения в первую очередь... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:47+0300

2025-03-06T14:47+0300

2025-03-06T14:47+0300

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Сокращения в первую очередь затрагивают сотрудников, принятых на работу за последние два года. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Некоторых сотрудников, нанятых за последние два года, вызвали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли, где они были вынуждены сдать свои удостоверения личности сотрудникам службы безопасности", — говорится в сообщении. По данным газеты, увольнения направлены на сокращение штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке. ЦРУ подтвердило, что часть сотрудников, принятых за последние два года, действительно была уволена, однако точное число не раскрывается.Ситуация вызвала обеспокоенность среди молодых сотрудников управления. Некоторые опасаются отвечать на телефонные звонки, чтобы избежать вызова на встречу, после которой последует увольнение. Это, как отмечается, негативно повлияло на моральный дух и продуктивность работы в агентстве.Ранее телеканал NBC сообщал, что ЦРУ отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, а также тех, кто находится на испытательном сроке. После этого, по данным CNN, агентство начало проверку для оценки возможных последствий утечки данных после отправки несанкционированного письма в Белый дом.

https://1prime.ru/20250216/uvolneniya-854971692.html

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сша, дональд трамп, цру, nbc, new york times