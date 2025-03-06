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Российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта, заявил Минсельхоз

Российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта, заявил Минсельхоз - 06.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта, заявил Минсельхоз

Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:46+0300

2025-03-06T10:46+0300

2025-03-06T10:46+0300

россия

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минсельхоз

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе. В министерстве отметили, что по данным Росстата, в 2023 году в организованном секторе было произведено 393,5 миллиона штук срезанных цветов и цветочных бутонов. Ожидается, что по итогам 2024 года производство продукции цветоводства на 3-5% превысит уровень предыдущего года. "Благодаря такой динамике, а также импорту из дружественных стран внутренний рынок в полной мере обеспечен продукцией, в том числе перед 8 марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы", - говорится в сообщении. Основное производство цветов находится в регионах Центрального федерального округа – 35% от общероссийских показателей, а Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край стали лидерами по производству цветов по итогам 2023 года, уточнили там. Основными видами цветов в России являются розы и тюльпаны, также выращиваются хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды. На сегодняшний день в России работают более 135 тепличных предприятий общей площадью 325 гектаров, которые занимаются выращиванием цветов в защищенном грунте, подчеркнули в Минсельхозе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, минсельхоз