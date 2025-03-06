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Российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта, заявил Минсельхоз
Российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта, заявил Минсельхоз - 06.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта, заявил Минсельхоз
Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:46+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе. В министерстве отметили, что по данным Росстата, в 2023 году в организованном секторе было произведено 393,5 миллиона штук срезанных цветов и цветочных бутонов. Ожидается, что по итогам 2024 года производство продукции цветоводства на 3-5% превысит уровень предыдущего года. "Благодаря такой динамике, а также импорту из дружественных стран внутренний рынок в полной мере обеспечен продукцией, в том числе перед 8 марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы", - говорится в сообщении. Основное производство цветов находится в регионах Центрального федерального округа – 35% от общероссийских показателей, а Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край стали лидерами по производству цветов по итогам 2023 года, уточнили там. Основными видами цветов в России являются розы и тюльпаны, также выращиваются хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды. На сегодняшний день в России работают более 135 тепличных предприятий общей площадью 325 гектаров, которые занимаются выращиванием цветов в защищенном грунте, подчеркнули в Минсельхозе.
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россия, бизнес, минсельхоз
РОССИЯ, Бизнес, Минсельхоз
Российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта, заявил Минсельхоз
Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен цветами перед 8 марта
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок в полном объеме обеспечен цветами, в том числе и перед Международным женским днем, сообщили в Минсельхозе.
В министерстве отметили, что по данным Росстата, в 2023 году в организованном секторе было произведено 393,5 миллиона штук срезанных цветов и цветочных бутонов. Ожидается, что по итогам 2024 года производство продукции цветоводства на 3-5% превысит уровень предыдущего года.
"Благодаря такой динамике, а также импорту из дружественных стран внутренний рынок в полной мере обеспечен продукцией, в том числе перед 8 марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы", - говорится в сообщении.
Основное производство цветов находится в регионах Центрального федерального округа – 35% от общероссийских показателей, а Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край стали лидерами по производству цветов по итогам 2023 года, уточнили там.
Основными видами цветов в России являются розы и тюльпаны, также выращиваются хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды. На сегодняшний день в России работают более 135 тепличных предприятий общей площадью 325 гектаров, которые занимаются выращиванием цветов в защищенном грунте, подчеркнули в Минсельхозе.
Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран