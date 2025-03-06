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ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45% - 06.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%
Центральный банк Турции на заседании в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, говорится в заявлении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:05+0300
2025-03-06T14:05+0300
2025-03-06T14:06+0300
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АНКАРА, 6 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, говорится в заявлении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Центробанк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте ЦБ снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в стране в январе-феврале. В феврале главный банк Турции не проводил заседаний по ставке. "Принято решение снизить учетную ставку до 42,5%", - говорится в заявлении. Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%. Турецкий регулятор в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.
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турция, ключевая ставка
Экономика, ТУРЦИЯ, ключевая ставка
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%
ЦБ Турции снизил ключевую ставку с 45 до 42,5 процента
АНКАРА, 6 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, говорится в заявлении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка.
Центробанк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте ЦБ снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в стране в январе-феврале. В феврале главный банк Турции не проводил заседаний по ставке.
"Принято решение снизить учетную ставку до 42,5%", - говорится в заявлении.
Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%.
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Турецкий регулятор в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.