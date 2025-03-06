Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45% - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/turtsiya-855531334.html
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45% - 06.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%
Центральный банк Турции на заседании в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, говорится в заявлении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:05+0300
2025-03-06T14:06+0300
экономика
турция
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2774cc4fa992d6d04f4b98ce76578b0c.jpg
АНКАРА, 6 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, говорится в заявлении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Центробанк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте ЦБ снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в стране в январе-феврале. В феврале главный банк Турции не проводил заседаний по ставке. "Принято решение снизить учетную ставку до 42,5%", - говорится в заявлении. Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%. Турецкий регулятор в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.
https://1prime.ru/20250306/tseny-855516056.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82909/82/829098275_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_6dd077318e30e2f8e73d7597e0bae161.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, ключевая ставка
Экономика, ТУРЦИЯ, ключевая ставка
14:05 06.03.2025 (обновлено: 14:06 06.03.2025)
 
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%

ЦБ Турции снизил ключевую ставку с 45 до 42,5 процента

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алена Палажченко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 6 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, говорится в заявлении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка.
Центробанк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте ЦБ снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в стране в январе-феврале. В феврале главный банк Турции не проводил заседаний по ставке.
"Принято решение снизить учетную ставку до 42,5%", - говорится в заявлении.
Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%.
Вид на Стамбул, Турция
Цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для россиян
03:46
Турецкий регулятор в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.
 
ЭкономикаТУРЦИЯключевая ставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала