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ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45% - 06.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%

Центральный банк Турции на заседании в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, говорится в заявлении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:05+0300

2025-03-06T14:05+0300

2025-03-06T14:06+0300

экономика

турция

ключевая ставка

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АНКАРА, 6 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, говорится в заявлении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Центробанк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте ЦБ снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в стране в январе-феврале. В феврале главный банк Турции не проводил заседаний по ставке. "Принято решение снизить учетную ставку до 42,5%", - говорится в заявлении. Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%. Турецкий регулятор в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.

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турция, ключевая ставка