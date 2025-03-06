https://1prime.ru/20250306/ukraina-855523446.html

В Японии рассказали, сколько продержится Украина без помощи США

В Японии рассказали, сколько продержится Украина без помощи США - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Японии рассказали, сколько продержится Украина без помощи США

Украина без военной помощи США, которая уже приостановлена, сможет продержаться только до лета, заявил агентству Киодо исследователь НИИ обороны министерства... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:34+0300

2025-03-06T10:34+0300

2025-03-06T10:34+0300

политика

украина

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ТОКИО, 6 мар – ПРАЙМ. Украина без военной помощи США, которая уже приостановлена, сможет продержаться только до лета, заявил агентству Киодо исследователь НИИ обороны министерства обороны Японии Синдзи Хёдо "Если остановка помощи США продолжится, то предел, до которого Украина сможет сохранить свои боевые возможности в их нынешнем состоянии, – лето. Армия Украины привыкла использовать американское оружие, чтобы сразу заменить его на оружие другой страны, потребуется время на учения, это нереалистично. Если ситуация на поле боя будет еще более в пользу России, то на переговорах под лидерством РФ-США Россия может усилить свои требования к Украине", - полагает он. При этом эксперт отмечает, что "в зависимости от поведения Зеленского Америка может отменить приостановку военной помощи". "Извинения перед Трампом и новое проведение встречи на высшем уровне будут в центре внимания", - считает ученый. Хёдо отмечает, что "есть вероятность, что среди европейских стран, поддерживающих Зеленского, появятся те, кто начнет его критиковать". Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.

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