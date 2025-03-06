Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250306/ukraintsy-855531606.html
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США - 06.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США
Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, передает агентство... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:22+0300
2025-03-06T14:24+0300
политика
сша
украинцы
правовой статус
https://cdnn.1prime.ru/img/84213/11/842131144_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_9567397e113b17f257c6dc75bbeb7966.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации и трех осведомленных лиц."Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", - говорится в публикации.Агентство подчеркивает, что эта мера может быть принята уже в апреле. Отмечается, что лица без временного правового статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.
https://1prime.ru/20250305/sdelka-855512712.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84213/11/842131144_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f1c1d2cb68ef73f4b54e24f333bd6369.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украинцы, правовой статус
Политика, США, украинцы, правовой статус
14:22 06.03.2025 (обновлено: 14:24 06.03.2025)
 
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США

Reuters: Белый дом намерен лишить правового статуса 240 тыс украинцев в США

© Фото : Official White House Photo by Erin ScottБелый дом США, украшенный к Хэллоуину
Белый дом США, украшенный к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© Фото : Official White House Photo by Erin Scott
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации и трех осведомленных лиц.
"Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", - говорится в публикации.
Агентство подчеркивает, что эта мера может быть принята уже в апреле. Отмечается, что лица без временного правового статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам
Вчера, 22:14
Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.
 
ПолитикаСШАукраинцыправовой статус
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала