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Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США

Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США - 06.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, передает агентство... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:22+0300

2025-03-06T14:22+0300

2025-03-06T14:24+0300

политика

сша

украинцы

правовой статус

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации и трех осведомленных лиц."Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", - говорится в публикации.Агентство подчеркивает, что эта мера может быть принята уже в апреле. Отмечается, что лица без временного правового статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.

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сша, украинцы, правовой статус