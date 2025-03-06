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Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США - 06.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США
Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, передает агентство... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:22+0300
2025-03-06T14:22+0300
2025-03-06T14:24+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации и трех осведомленных лиц."Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", - говорится в публикации.Агентство подчеркивает, что эта мера может быть принята уже в апреле. Отмечается, что лица без временного правового статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.
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сша, украинцы, правовой статус
Политика, США, украинцы, правовой статус
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США
Reuters: Белый дом намерен лишить правового статуса 240 тыс украинцев в США
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации и трех осведомленных лиц.
"Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", - говорится в публикации.
Агентство подчеркивает, что эта мера может быть принята уже в апреле. Отмечается, что лица без временного правового статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.
Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам
Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.