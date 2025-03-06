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В США опровергли сообщение о намерении лишить правового статуса украинцев - 06.03.2025, ПРАЙМ
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В США опровергли сообщение о намерении лишить правового статуса украинцев
В США опровергли сообщение о намерении лишить правового статуса украинцев - 06.03.2025, ПРАЙМ
В США опровергли сообщение о намерении лишить правового статуса украинцев
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщение о том, что администрация США намерена лишить временного правового статуса около 240... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:45+0300
2025-03-06T18:45+0300
политика
сша
украинцы
правовой статус
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщение о том, что администрация США намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, заявив, что на данный момент никакого решения принято не было. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации и трех осведомленных лиц передавало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта. Агентство подчеркивало, что мера может быть принята уже в апреле. "Очередные фейковые новости от Рейтер, основанные на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят. Правда: никакого решения на данный момент принято не было", - написала Левитт в соцсети X. Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.
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сша, украинцы, правовой статус
Политика, США, украинцы, правовой статус
18:45 06.03.2025
 
В США опровергли сообщение о намерении лишить правового статуса украинцев

Белый дом: США не планируют лишать правового статуса около 240 тыс украинцев

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщение о том, что администрация США намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев, заявив, что на данный момент никакого решения принято не было.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации и трех осведомленных лиц передавало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта. Агентство подчеркивало, что мера может быть принята уже в апреле.
"Очередные фейковые новости от Рейтер, основанные на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят. Правда: никакого решения на данный момент принято не было", - написала Левитт в соцсети X.
Белый дом США, украшенный к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Белый дом хочет лишить временного правового статуса 240 тыс украинцев в США
Вчера, 14:22
Ранее телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать при экс-лидере Джо Байдене.
 
ПолитикаСШАукраинцыправовой статус
 
 
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