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Трамп потребовал от Киева согласия на прекращение огня, передает Bloomberg

Трамп потребовал от Киева согласия на прекращение огня, передает Bloomberg - 06.03.2025, ПРАЙМ

Трамп потребовал от Киева согласия на прекращение огня, передает Bloomberg

Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам якобы потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с Россией,... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T20:47+0300

2025-03-06T20:47+0300

2025-03-06T21:22+0300

политика

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам якобы потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с Россией, сообщило в четверг новостное агентство Блумберг, ссылаясь на источники. "По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", - сообщает агентство. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передавало агентство Рейтер.

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дональд трамп, украина