https://1prime.ru/20250306/uregulirovanie-855550445.html

"Должен доказать". Госдеп предъявил требования к Зеленскому

"Должен доказать". Госдеп предъявил требования к Зеленскому - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Должен доказать". Госдеп предъявил требования к Зеленскому

Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы продвижение к нему продолжилось, заявила официальный... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T23:13+0300

2025-03-06T23:13+0300

2025-03-06T23:13+0300

политика

сша

госдеп

владимир зеленский

урегулирование

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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы продвижение к нему продолжилось, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Если президент и госсекретарь сочтет, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого", - сказала Брюс на брифинге.По ее словам, поведение Зеленского в Белом доме, где президент США Дональд Трамп отчитал его за неуважение, стало сюрпризом для американской стороны. Своим последующим сообщением Зеленский признал, что ситуация развивалась не по плану и нехорошо, заявила Брюс. По ее словам, тем самым он продемонстрировал понимание серьезности проблемы.Позиция администрации и госсекретаря США Марко Рубио не изменилась: цель по достижению урегулирования остается, а пока на Украине "тупиковая ситуация", бои продолжаются, и для разрешения конфликта нужны переговоры обоих сторон, добавила представитель госдепа.Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов он предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море". Трамп ранее заявил, что получил от Зеленского соответствующее письмо.

https://1prime.ru/20250306/peregovory-855526375.html

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сша, госдеп, владимир зеленский, урегулирование