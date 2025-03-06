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Сирия получила новую партию нацвалюты, напечатанной в России, пишет Reuters

Сирия получила новую партию нацвалюты, напечатанной в России, пишет Reuters - 06.03.2025, ПРАЙМ

Сирия получила новую партию нацвалюты, напечатанной в России, пишет Reuters

Сирия получила новую партию национальной валюты, напечатанной в России, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на правительственного чиновника. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:00+0300

2025-03-06T10:00+0300

2025-03-06T10:00+0300

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reuters

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сирия получила новую партию национальной валюты, напечатанной в России, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на правительственного чиновника. "В среду Сирия получила новую партию местной валюты, напечатанной в России", - говорится в материале агентства. По словам источника, в будущем ожидаются новые поставки наличных средств. Собеседник агентства при этом не предоставил информацию об объемах. Центробанк Сирии в декабре сообщил, что продолжает работу в обычном режиме, размещенные в банках страны вклады и средства граждан в полной безопасности, сирийская лира остается действующей национальной валютой. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

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сирия, reuters, дамаск, россия, мировая экономика