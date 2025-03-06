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Британия провела переговоры по украинскому вопросу с 20 странами - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Британия провела переговоры по украинскому вопросу с 20 странами
Британия провела переговоры по украинскому вопросу с 20 странами - 06.03.2025, ПРАЙМ
Британия провела переговоры по украинскому вопросу с 20 странами
Великобритания провела переговоры с 20 странами, которые заинтересованы в так называемой "коалиции желающих" обеспечить гарантии мира на Украине, сообщает... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:13+0300
2025-03-06T18:05+0300
политика
великобритания
переговоры
страны
гарантии
украина
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Великобритания провела переговоры с 20 странами, которые заинтересованы в так называемой "коалиции желающих" обеспечить гарантии мира на Украине, сообщает газета Times со ссылкой на британского чиновника."Британские официальные лица провели переговоры примерно с 20 странами, в основном из Европы и Содружества (наций - ред.), которые выразили заинтересованность в участии в так называемой "коалиции желающих" поддержать Украину", - пишет издание.Источник не стал уточнять, какие именно страны проявили интерес к коалиции."Это все еще на ранних стадиях, ситуация очень изменчива", - приводится его комментарий.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам прошедшего 2 марта в Лондоне неформального саммита по Украине с участием ряда европейских лидеров объявил о разработке мирного плана совместно с Киевом и Парижем. По его словам, план опирается на четыре принципа, в частности, на продолжение военной помощи Киеву и оказание экономического давления на Россию, обеспечение гарантий суверенитета и безопасности Украины при долгосрочном мире, усиление сдерживающего потенциала Украины в случае его достижения и создание "коалиции желающих", в которую войдут страны, которые хотят защитить сделку по Украине и гарантировать мир.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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великобритания, переговоры, страны, гарантии, украина
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, переговоры, страны, гарантии, УКРАИНА
18:13 06.03.2025
 
Британия провела переговоры по украинскому вопросу с 20 странами

Times: Британия провела переговоры с 20 странами по гарантиям мира для Украины

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Великобритания провела переговоры с 20 странами, которые заинтересованы в так называемой "коалиции желающих" обеспечить гарантии мира на Украине, сообщает газета Times со ссылкой на британского чиновника.
"Британские официальные лица провели переговоры примерно с 20 странами, в основном из Европы и Содружества (наций - ред.), которые выразили заинтересованность в участии в так называемой "коалиции желающих" поддержать Украину", - пишет издание.
Источник не стал уточнять, какие именно страны проявили интерес к коалиции.
"Это все еще на ранних стадиях, ситуация очень изменчива", - приводится его комментарий.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 16:57
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам прошедшего 2 марта в Лондоне неформального саммита по Украине с участием ряда европейских лидеров объявил о разработке мирного плана совместно с Киевом и Парижем. По его словам, план опирается на четыре принципа, в частности, на продолжение военной помощи Киеву и оказание экономического давления на Россию, обеспечение гарантий суверенитета и безопасности Украины при долгосрочном мире, усиление сдерживающего потенциала Украины в случае его достижения и создание "коалиции желающих", в которую войдут страны, которые хотят защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯпереговорыстраныгарантииУКРАИНА
 
 
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