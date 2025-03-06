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Русские идут! Британия подняла все силы, увидев корвет РФ в Ла-Манше

Русские идут! Британия подняла все силы, увидев корвет РФ в Ла-Манше - 06.03.2025, ПРАЙМ

Русские идут! Британия подняла все силы, увидев корвет РФ в Ла-Манше

Британские Военно-морские силы задействовали фрегат и самолет, чтобы проследить за российским корветом, который сопровождал торговое судно в Ла-Манше. Об этом... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:57+0300

2025-03-06T16:57+0300

2025-03-06T16:57+0300

происшествия

россия

вмф великобритании

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Британские Военно-морские силы задействовали фрегат и самолет, чтобы проследить за российским корветом, который сопровождал торговое судно в Ла-Манше. Об этом рассказал обозреватель Марко Джананджели в материале для Express.Как сообщается, когда российское торговое судно "Балтик Лидер" и сопровождавший его корвет "Бойкий" показались в Ла-Манше вблизи британских территориальных вод, идя из Сирии, к ним на "небольшое расстояние" приблизился фрегат Военно-морских сил Его Величества "Сомерсет". Вскоре капитану фрегата, судя по всему, оказалось недостаточно приближения, и для "для сбора ценной информации с неба" с палубы фрегата был поднят вертолет "Мерлин" из состава 814-й эскадрильи ВМС, говорится в публикации.Оснащенный средствами противолодочной борьбы, фрегат типа 23 "Сомерсет", как рассказывается в статье с героическим пафосом, следовал за российскими судами "на небольшом удалении" в течение трех дней и таким, собственно, нехитрым образом "выполняли задачи по защите Соединенного Королевства".Используя "мощные приборы обнаружения и радары", британский фрегат собирал - надо полгать, героически - данные и постоянно докладывал "на базу" о передвижении судов РФ, говорится в публикации. Вместе с тем сообщается, что в ВМС подтвердили, что "Сомерсет" в ходе операции по сопровождению российских судов тесно взаимодействовал как с патрульными самолетами Великобритании, так и с силами НАТО, и все трое суток непрерывно наблюдал за русскими.

https://1prime.ru/20250303/starmer-855426640.html

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россия, вмф великобритании