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Русские идут! Британия подняла все силы, увидев корвет РФ в Ла-Манше
Русские идут! Британия подняла все силы, увидев корвет РФ в Ла-Манше - 06.03.2025, ПРАЙМ
Русские идут! Британия подняла все силы, увидев корвет РФ в Ла-Манше
Британские Военно-морские силы задействовали фрегат и самолет, чтобы проследить за российским корветом, который сопровождал торговое судно в Ла-Манше. Об этом... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:57+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Британские Военно-морские силы задействовали фрегат и самолет, чтобы проследить за российским корветом, который сопровождал торговое судно в Ла-Манше. Об этом рассказал обозреватель Марко Джананджели в материале для Express.Как сообщается, когда российское торговое судно "Балтик Лидер" и сопровождавший его корвет "Бойкий" показались в Ла-Манше вблизи британских территориальных вод, идя из Сирии, к ним на "небольшое расстояние" приблизился фрегат Военно-морских сил Его Величества "Сомерсет". Вскоре капитану фрегата, судя по всему, оказалось недостаточно приближения, и для "для сбора ценной информации с неба" с палубы фрегата был поднят вертолет "Мерлин" из состава 814-й эскадрильи ВМС, говорится в публикации.Оснащенный средствами противолодочной борьбы, фрегат типа 23 "Сомерсет", как рассказывается в статье с героическим пафосом, следовал за российскими судами "на небольшом удалении" в течение трех дней и таким, собственно, нехитрым образом "выполняли задачи по защите Соединенного Королевства".Используя "мощные приборы обнаружения и радары", британский фрегат собирал - надо полгать, героически - данные и постоянно докладывал "на базу" о передвижении судов РФ, говорится в публикации. Вместе с тем сообщается, что в ВМС подтвердили, что "Сомерсет" в ходе операции по сопровождению российских судов тесно взаимодействовал как с патрульными самолетами Великобритании, так и с силами НАТО, и все трое суток непрерывно наблюдал за русскими.
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Происшествия, РОССИЯ, ВМФ Великобритании
Русские идут! Британия подняла все силы, увидев корвет РФ в Ла-Манше
Express: за корветом и торговым судном РФ следили корвет и вертолет Британии
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Британские Военно-морские силы задействовали фрегат и самолет, чтобы проследить за российским корветом, который сопровождал торговое судно в Ла-Манше. Об этом рассказал обозреватель Марко Джананджели в материале для Express
.
Как сообщается, когда российское торговое судно "Балтик Лидер" и сопровождавший его корвет "Бойкий" показались в Ла-Манше вблизи британских территориальных вод, идя из Сирии, к ним на "небольшое расстояние" приблизился фрегат Военно-морских сил Его Величества "Сомерсет". Вскоре капитану фрегата, судя по всему, оказалось недостаточно приближения, и для "для сбора ценной информации с неба" с палубы фрегата был поднят вертолет "Мерлин" из состава 814-й эскадрильи ВМС, говорится в публикации.
Оснащенный средствами противолодочной борьбы, фрегат типа 23 "Сомерсет", как рассказывается в статье с героическим пафосом, следовал за российскими судами "на небольшом удалении" в течение трех дней и таким, собственно, нехитрым образом "выполняли задачи по защите Соединенного Королевства".
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Используя "мощные приборы обнаружения и радары", британский фрегат собирал - надо полгать, героически - данные и постоянно докладывал "на базу" о передвижении судов РФ, говорится в публикации. Вместе с тем сообщается, что в ВМС подтвердили, что "Сомерсет" в ходе операции по сопровождению российских судов тесно взаимодействовал как с патрульными самолетами Великобритании, так и с силами НАТО, и все трое суток непрерывно наблюдал за русскими.