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ЕС хочет найти способ обойти возможное вето Венгрии на саммите, пишут СМИ - 06.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС хочет найти способ обойти возможное вето Венгрии на саммите, пишут СМИ
ЕС хочет найти способ обойти возможное вето Венгрии на саммите, пишут СМИ - 06.03.2025, ПРАЙМ
ЕС хочет найти способ обойти возможное вето Венгрии на саммите, пишут СМИ
Глава Евросовета Антониу Кошта на саммите в четверг попытается найти консенсус с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы тот не наложил вето на... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:27+0300
2025-03-06T09:28+0300
политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта на саммите в четверг попытается найти консенсус с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы тот не наложил вето на совместное заявление блока, однако, если это не удастся, ЕС сосредоточится на том, как обойти решение Будапешта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, во вторник в ходе закрытого обсуждения с посланниками ЕС Венгрия поставила под сомнение планы по финансированию расходов блока на оборону, выразив, в частности, серьезные опасения по поводу планов о совместном заимствовании средств. Орбан, как подчеркивает агентство, ранее дал понять, что готов наложить вето на совместное заявление на экстренном саммите ЕС в четверг. "Председатель Европейского совета Антониу Кошта попытается найти консенсус с Орбаном во время саммита в четверг, но если это не удастся, блок сосредоточится на том, как обойти его, а не убеждать до утра", - говорится в материале агентства. По словам представителя ЕС, найти способ обойти противодействие Венгрии будет трудно. Несмотря на это, в блоке настроены на то, что ЕС "не станет заложником одной страны члена". Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, в частности, заявила, что планируется создать партнерство между странами, которое сможет обойти любую внутреннюю оппозицию. "Я думаю, что коалиция желающих - это именно то, что нам нужно, чтобы обойти некоторые препятствия в принятии решения, требующего консенсуса", - заявила она. Агентство подчеркивает, что ряд инициатив, объявленных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, не требуют поддержки всех членов ЕС. В частности, речь идет о 150 миллиардов евро в виде новых кредитов, а также предоставление государствам-членам большей финансовой свободы маневра для расходования средств на оборону. Однако по словам чиновников и дипломатов, масштабы стоящей перед ЕС проблемы потребуют более радикальных инициатив и обсуждение перейдет к более крупному пакету мер. "Один из способов - привлечь еще сотни миллиардов за счет совместных долговых обязательств, против чего Орбан выступал с тех пор, как неохотно согласился на это во время пандемии Covid", - отмечает Блумберг.
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ес, венгрия, украина
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
09:27 06.03.2025 (обновлено: 09:28 06.03.2025)
 
ЕС хочет найти способ обойти возможное вето Венгрии на саммите, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС попытается найти способ обойти возможное вето Венгрии на саммите

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта на саммите в четверг попытается найти консенсус с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы тот не наложил вето на совместное заявление блока, однако, если это не удастся, ЕС сосредоточится на том, как обойти решение Будапешта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, во вторник в ходе закрытого обсуждения с посланниками ЕС Венгрия поставила под сомнение планы по финансированию расходов блока на оборону, выразив, в частности, серьезные опасения по поводу планов о совместном заимствовании средств. Орбан, как подчеркивает агентство, ранее дал понять, что готов наложить вето на совместное заявление на экстренном саммите ЕС в четверг.
"Председатель Европейского совета Антониу Кошта попытается найти консенсус с Орбаном во время саммита в четверг, но если это не удастся, блок сосредоточится на том, как обойти его, а не убеждать до утра", - говорится в материале агентства.
По словам представителя ЕС, найти способ обойти противодействие Венгрии будет трудно. Несмотря на это, в блоке настроены на то, что ЕС "не станет заложником одной страны члена".
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, в частности, заявила, что планируется создать партнерство между странами, которое сможет обойти любую внутреннюю оппозицию.
"Я думаю, что коалиция желающих - это именно то, что нам нужно, чтобы обойти некоторые препятствия в принятии решения, требующего консенсуса", - заявила она.
Агентство подчеркивает, что ряд инициатив, объявленных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, не требуют поддержки всех членов ЕС. В частности, речь идет о 150 миллиардов евро в виде новых кредитов, а также предоставление государствам-членам большей финансовой свободы маневра для расходования средств на оборону.
Однако по словам чиновников и дипломатов, масштабы стоящей перед ЕС проблемы потребуют более радикальных инициатив и обсуждение перейдет к более крупному пакету мер.
"Один из способов - привлечь еще сотни миллиардов за счет совместных долговых обязательств, против чего Орбан выступал с тех пор, как неохотно согласился на это во время пандемии Covid", - отмечает Блумберг.
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