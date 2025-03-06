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"Макрон напросился". Киселев пригрозил пошлинами на французские вина
"Макрон напросился". Киселев пригрозил пошлинами на французские вина - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Макрон напросился". Киселев пригрозил пошлинами на французские вина
России следует ввести заградительные пошлины на французское вино после слов президента Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы угрожает Европе, а Париж должен | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:06+0300
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2025-03-06T14:52+0300
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. России следует ввести заградительные пошлины на французское вино после слов президента Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы угрожает Европе, а Париж должен использовать свое ядерное оружие в качестве зонтика для ЕС. Об этом РИА Новости заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. "Откровенно враждебное по отношению к России выступление Макрона — а именно он претендует в Европе на то, чтобы возглавить партию войны, — делает более актуальным позицию Ассоциации виноградарей и виноделов России, зафиксированную в прошлогоднем решении нашего Правления, о необходимости введения запретительной, 200-процентной, пошлины для вин из недружественных стран", — заявил Киселев. Он напомнил, что сейчас недружественные страны не выделяются среди других экспортеров вина — для всех действует пошлина в 20%."Но сейчас актуальным было бы их выделить и справедливо начать как раз с Франции <...> можно сделать отдельно 200% — это запретительная пошлина фактически. Макрон буквально напрашивается на это", — отметил председатель правления АВВР. По его словам, действия президента США Дональда Трампа демонстрируют, что пошлины в современном мире становятся инструментом внешней политики, и России не следует отказываться от его использования.Киселев заявил, что покупка французского вина в настоящее время выглядит абсурдным и аморальным поступком. Трудно представить, чтобы Советский Союз во время Великой Отечественной войны импортировал немецкий рислинг, который были готовы пить только в качестве трофея. Он также отметил, что когда Макрон угрожает применением ядерного оружия, нет никакого смысла финансировать экономику противника, оплачивая ракеты Scalp, самоходные гаубицы Caesar и самолеты Mirage, поскольку французское оружие наносит удары по российским бойцам и мирным гражданам.
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Политика, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ
"Макрон напросился". Киселев пригрозил пошлинами на французские вина
Глава АВВР: Макрон напрашивается на пошлины в размере 200% для вин из Франции
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. России следует ввести заградительные пошлины на французское вино после слов президента Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы угрожает Европе, а Париж должен использовать свое ядерное оружие в качестве зонтика для ЕС. Об этом РИА Новости заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
"Откровенно враждебное по отношению к России выступление Макрона — а именно он претендует в Европе на то, чтобы возглавить партию войны, — делает более актуальным позицию Ассоциации виноградарей и виноделов России, зафиксированную в прошлогоднем решении нашего Правления, о необходимости введения запретительной, 200-процентной, пошлины для вин из недружественных стран", — заявил Киселев.
Он напомнил, что сейчас недружественные страны не выделяются среди других экспортеров вина — для всех действует пошлина в 20%.
"Но сейчас актуальным было бы их выделить и справедливо начать как раз с Франции <...> можно сделать отдельно 200% — это запретительная пошлина фактически. Макрон буквально напрашивается на это", — отметил председатель правления АВВР.
По его словам, действия президента США Дональда Трампа демонстрируют, что пошлины в современном мире становятся инструментом внешней политики, и России не следует отказываться от его использования.
Киселев заявил, что покупка французского вина в настоящее время выглядит абсурдным и аморальным поступком. Трудно представить, чтобы Советский Союз во время Великой Отечественной войны импортировал немецкий рислинг, который были готовы пить только в качестве трофея. Он также отметил, что когда Макрон угрожает применением ядерного оружия, нет никакого смысла финансировать экономику противника, оплачивая ракеты Scalp, самоходные гаубицы Caesar и самолеты Mirage, поскольку французское оружие наносит удары по российским бойцам и мирным гражданам.
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС