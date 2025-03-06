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Франция снизила экспорт вина до трехлетнего минимума

Франция снизила экспорт вина до трехлетнего минимума - 06.03.2025, ПРАЙМ

Франция снизила экспорт вина до трехлетнего минимума

Франция в прошлом году на фоне резкого падения производства вина в стране сократила его экспорт за пределы Евросоюза до минимальных за три года 8,1 миллиарда... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:01+0300

2025-03-06T16:01+0300

2025-03-06T16:01+0300

экономика

франция

вино

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Франция в прошлом году на фоне резкого падения производства вина в стране сократила его экспорт за пределы Евросоюза до минимальных за три года 8,1 миллиарда евро, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Франция, по предварительным оценкам Международной организации виноградарства и виноделия, сократила выпуск вина сразу на 23%, до 3,69 миллиарда литров. Это стало наименьшим объемом производства с 2017 года, когда в стране произвели минимальный в этом веке объем вина - лишь 3,66 миллиарда литров. Так, в 2024 году Франция поставила за пределы Евросоюза вина на 8,1 миллиарда евро. За год стоимость экспорта сократилась примерно на 3%, до минимальных с 2021 года уровней, когда стоимость поставок составляла 7,75 миллиарда евро. В частности, наибольшее падение пришлось на шампанское - его продажи в другие страны сократились сразу на 7%, до 2,7 миллиарда евро. Экспорт обычного вина почти не изменился и составил 5,05 миллиарда евро против 5,07 миллиарда годом ранее. Крупнейшим покупателем французского вина остаются США, которые в прошлом году на фоне угроз нового президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из ЕС, даже нарастили его ввоз - на 8%, до 2,4 миллиарда евро. А вот Великобритания, наоборот, сократила закупки вина на 4,5% - до 1,5 миллиарда евро. Тройку лидеров замыкает Япония со снижением импорта на 5% - до 635 миллионов евро. При этом самое сильное падение среди крупных импортеров французского вина зафиксировал Сингапур - сразу на 21%, до 410 миллионов евро, а также Китай - на 18%, до 350 миллионов евро. Россия в прошлом году уменьшила закупки почти на 2% - до 6,7 миллиона евро.

https://1prime.ru/20250306/vino-855526666.html

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франция, вино