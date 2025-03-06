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Доля Франции на рынке вина в России достигла рекордного минимума

Доля Франции на рынке вина в России достигла рекордного минимума - 06.03.2025, ПРАЙМ

Доля Франции на рынке вина в России достигла рекордного минимума

Французские виноделы теряют российский рынок: доля Франции на рынке вина в России составляет около 5% и продолжает снижаться, заявил РИА Новости исполнительный... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:41+0300

2025-03-06T16:41+0300

2025-03-06T16:41+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Французские виноделы теряют российский рынок: доля Франции на рынке вина в России составляет около 5% и продолжает снижаться, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Петр Ефремов. "По данным, которые мы наблюдаем, объем французских вин в России в последние годы неуклонно снижается, как в относительном выражении, так и в абсолютных цифрах. С учетом анализа данных Федеральной таможенной службы за период с января по октябрь 2024 года доля французских вин на российском рынке составляет около 5%. В то же время доля российского вина в потреблении наших граждан составляет более половины", – сказал Ефремов. Ранее АВВР предложила правительству РФ повысить пошлину на вина из недружественных стран с нынешних 25% до 200%. А в четверг глава ассоциации Дмитрий Киселев заявил, что слова президента Франции Эммануэля Марона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делает актуальным введение в России запретительной пошлины для французских вин. В ассоциации уверены, для российского рынка даже полный отказ от французских вин не будет критичным. "Современный уровень качества российских вин, обеспеченный, в том числе позитивными изменениями правового регулирования и саморегулирования отрасли, в сочетании с наращиванием объемов производства и расширением ассортимента, позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности наступления критических для рынка последствий в случае дальнейшего снижения поступления французских вин или его полного прекращения", - сказал Ефремов. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ Франция быстрыми темпами теряет позиции не только на российском, но и на мировом рынке вина. По предварительной оценке Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), которая была опубликована в конце прошлого года, рекордный спад производства вина во Франции в 2024 году лишил страну позиции лидера европейских виноделов. Объем производства вин во Франции в 2024 году организация оценила в 3,7 миллиарда литров, что на 23% меньше, чем в 2023 году, и на 16% ниже среднего показателя за пять лет. Это самый низкий показатель с провального 2017 года. Рекордный спад в OIV объяснили в основном неблагоприятными погодными условиями. Между тем Италия, которая по итогам 2024 года возглавит рейтинг виноделов ЕС, нарастила производство на 7% - до 4,1 миллиарда литров. Итальянцам удалось восстановить свою отрасль и вернуть ее в лидеры после падения в 2023 году, хотя неблагоприятная погода затронула большинство ее винодельческих регионов. Испания, которая сохраняет третье место среди виноделов в ЕС, нарастила производство вина в 2024 году на 18% - до 3,4 миллиарда литров. Объем производства вина в РФ пока не сопоставим со странами-лидерами, но Россия относится к числу немногих государств, где этот показатель устойчиво растет. В 2024 году, по оценкам той же OIV, он достиг 470 миллионов литров, что на 20 миллионов литров больше, чем в 2023 году и на 4% выше среднего показателя за пять лет. В целом по миру объем производства вина снижается. За 2024 год объем глобального производства может оказаться самым низким с 1961 года, а в ЕС он может оказаться низким с начала XXI века, предупреждают в OIV.

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