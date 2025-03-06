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Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам
Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам - 06.03.2025, ПРАЙМ
Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам
Авиакомпания Azur Air со 2 апреля запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T02:58+0300
2025-03-06T02:58+0300
2025-03-06T02:58+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air со 2 апреля запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"С 2 апреля 2025 года авиакомпания Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы во вьетнамский город Нячанг (аэропорт Камрань). Полеты в рамках чартерной программы авиаперевозчика будут выполняться на воздушных судах Boeing 757-200W вместимостью от 235 до 238 кресел экономического класса (в зависимости от конкретного самолета), время в пути семь часов", - говорится в сообщении.
Нячанг - один из самых популярных курортов Вьетнама, считается вьетнамской пляжной столицей. Город привлекает туристов живописными бухтами и многокилометровыми пляжами. В Нячанге и окрестностях также есть много достопримечательностей.
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бизнес, мировая экономика, владивосток, вьетнам, azur air
Бизнес, Мировая экономика, Владивосток, ВЬЕТНАМ, Azur Air
Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам
Azur Air запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air со 2 апреля запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"С 2 апреля 2025 года авиакомпания Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы во вьетнамский город Нячанг (аэропорт Камрань). Полеты в рамках чартерной программы авиаперевозчика будут выполняться на воздушных судах Boeing 757-200W вместимостью от 235 до 238 кресел экономического класса (в зависимости от конкретного самолета), время в пути семь часов", - говорится в сообщении.
Нячанг - один из самых популярных курортов Вьетнама, считается вьетнамской пляжной столицей. Город привлекает туристов живописными бухтами и многокилометровыми пляжами. В Нячанге и окрестностях также есть много достопримечательностей.