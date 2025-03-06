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Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам

Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам - 06.03.2025, ПРАЙМ

Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам

Авиакомпания Azur Air со 2 апреля запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T02:58+0300

2025-03-06T02:58+0300

2025-03-06T02:58+0300

бизнес

мировая экономика

владивосток

вьетнам

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air со 2 апреля запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока. "С 2 апреля 2025 года авиакомпания Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы во вьетнамский город Нячанг (аэропорт Камрань). Полеты в рамках чартерной программы авиаперевозчика будут выполняться на воздушных судах Boeing 757-200W вместимостью от 235 до 238 кресел экономического класса (в зависимости от конкретного самолета), время в пути семь часов", - говорится в сообщении. Нячанг - один из самых популярных курортов Вьетнама, считается вьетнамской пляжной столицей. Город привлекает туристов живописными бухтами и многокилометровыми пляжами. В Нячанге и окрестностях также есть много достопримечательностей.

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бизнес, мировая экономика, владивосток, вьетнам, azur air