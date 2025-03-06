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Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам
Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам - 06.03.2025, ПРАЙМ
Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам
Авиакомпания Azur Air со 2 апреля запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T02:58+0300
2025-03-06T02:58+0300
бизнес
мировая экономика
владивосток
вьетнам
azur air
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air со 2 апреля запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока. "С 2 апреля 2025 года авиакомпания Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы во вьетнамский город Нячанг (аэропорт Камрань). Полеты в рамках чартерной программы авиаперевозчика будут выполняться на воздушных судах Boeing 757-200W вместимостью от 235 до 238 кресел экономического класса (в зависимости от конкретного самолета), время в пути семь часов", - говорится в сообщении. Нячанг - один из самых популярных курортов Вьетнама, считается вьетнамской пляжной столицей. Город привлекает туристов живописными бухтами и многокилометровыми пляжами. В Нячанге и окрестностях также есть много достопримечательностей.
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бизнес, мировая экономика, владивосток, вьетнам, azur air
Бизнес, Мировая экономика, Владивосток, ВЬЕТНАМ, Azur Air
02:58 06.03.2025
 
Azur Air запускает чартеры из Владивостока во Вьетнам

Azur Air запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air со 2 апреля запускает чартеры из Владивостока во вьетнамский город Нячанг, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"С 2 апреля 2025 года авиакомпания Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы во вьетнамский город Нячанг (аэропорт Камрань). Полеты в рамках чартерной программы авиаперевозчика будут выполняться на воздушных судах Boeing 757-200W вместимостью от 235 до 238 кресел экономического класса (в зависимости от конкретного самолета), время в пути семь часов", - говорится в сообщении.
Нячанг - один из самых популярных курортов Вьетнама, считается вьетнамской пляжной столицей. Город привлекает туристов живописными бухтами и многокилометровыми пляжами. В Нячанге и окрестностях также есть много достопримечательностей.
 
БизнесМировая экономикаВладивостокВЬЕТНАМAzur Air
 
 
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