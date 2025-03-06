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Песков объяснил, почему Европа не сможет выиграть у РФ в гонке вооружений
Песков объяснил, почему Европа не сможет выиграть у РФ в гонке вооружений - 06.03.2025, ПРАЙМ
Песков объяснил, почему Европа не сможет выиграть у РФ в гонке вооружений
Европейским странам не выиграть у России в гонке вооружений, так как Москва не намерена принимать в ней участия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T20:26+0300
2025-03-06T20:26+0300
2025-03-06T21:00+0300
политика
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европа
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Европейским странам не выиграть у России в гонке вооружений, так как Москва не намерена принимать в ней участия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта и выиграть ее."Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть", - отреагировал Песков на высказывание Туска о новой гонке вооружений. Комментарий официального представителя Кремля размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Песков также напомнил высказывания президента России Владимира Путина о возможности новой гонки вооружений, когда российский лидер исключил, что Москва будет втягиваться в подобные действия, уточнив, что она предпримет асимметричные шаги, чтобы обеспечить безопасность страны без "погружения в пучину безмерных расходов".Также пресс-секретарь президента заявил, что Россия не втянется в гонку вооружений, которую предложил Европе премьер-министр Польши Дональд Туск."Ну конечно, не втянемся (в гонку вооружений - ред.)", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
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дмитрий песков, россия, европа, гонка вооружений
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ЕВРОПА, гонка вооружений
Песков объяснил, почему Европа не сможет выиграть у РФ в гонке вооружений
Песков: ЕС не выиграет у РФ в гонке вооружений - РФ не будет в ней участвовать
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Европейским странам не выиграть у России в гонке вооружений, так как Москва не намерена принимать в ней участия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта и выиграть ее.
"Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть", - отреагировал Песков на высказывание Туска о новой гонке вооружений. Комментарий официального представителя Кремля размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков также напомнил высказывания президента России Владимира Путина о возможности новой гонки вооружений, когда российский лидер исключил, что Москва будет втягиваться в подобные действия, уточнив, что она предпримет асимметричные шаги, чтобы обеспечить безопасность страны без "погружения в пучину безмерных расходов".
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Также пресс-секретарь президента заявил, что Россия не втянется в гонку вооружений, которую предложил Европе премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Ну конечно, не втянемся (в гонку вооружений - ред.)", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.