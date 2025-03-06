https://1prime.ru/20250306/voyska-855530281.html
Лавров рассказал, как РФ будет расценивать европейские войска на Украине
Лавров рассказал, как РФ будет расценивать европейские войска на Украине - 06.03.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, как РФ будет расценивать европейские войска на Украине
Россия будет рассматривать присутствие европейских войск на Украине как присутствие войск НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:20+0300
2025-03-06T13:20+0300
2025-03-06T13:20+0300
политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия будет рассматривать присутствие европейских войск на Украине как присутствие войск НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы будем рассматривать присутствие этих (европейских - ред.) войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции. Министр подчеркнул, что какими бы флагами и шевронами ни прикрывалась эта операция, все равно это будут войска стран НАТО.Лавров также добавил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине."Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров.
https://1prime.ru/20250306/mirotvortsy-855528141.html
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россия, нато, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, НАТО, Сергей Лавров
Лавров рассказал, как РФ будет расценивать европейские войска на Украине
Лавров: Россия будет рассматривать европейские войска на Украине как войска НАТО
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия будет рассматривать присутствие европейских войск на Украине как присутствие войск НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем рассматривать присутствие этих (европейских - ред.) войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Министр подчеркнул, что какими бы флагами и шевронами ни прикрывалась эта операция, все равно это будут войска стран НАТО.
Лавров также добавил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине.
"Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров.
Анкара готова обсуждать отправку "миротворцев" на Украину, пишут СМИ