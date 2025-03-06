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"Украина ослепнет". СМИ оценили возможные последствия отключения Starlink

"Украина ослепнет". СМИ оценили возможные последствия отключения Starlink - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Украина ослепнет". СМИ оценили возможные последствия отключения Starlink

Прекращение работы Starlink на Украине может серьезно ослабить разведывательные возможности Киева и негативно сказаться на боеспособности ВСУ, пишет испанская... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T09:40+0300

2025-03-06T09:40+0300

2025-03-06T09:44+0300

политика

украина

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всу

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Прекращение работы Starlink на Украине может серьезно ослабить разведывательные возможности Киева и негативно сказаться на боеспособности ВСУ, пишет испанская газета Mundo. Ранее агентство Reuters сообщало о предположительном обсуждении возможности ограничения доступа Украины к Starlink в рамках переговоров об украинских минеральных ресурсах. Впоследствии Илон Маск опроверг данную информацию."Если Вашингтон отключит эту связь (Starlink - ред.), Украина останется слепой в плане разведкой, а ее подразделения изолированными без связи, а это значит, что США вернут Киев к войне XX века", - считает издание. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии альтернативных каналов связи на случай отключения Starlink.В свою очередь, глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская выразила опасение, что Starlink может быть отключен в любой момент, что приведет к дезорганизации в ВСУ.Starlink - это спутниковая сеть, разработанная компанией SpaceX (принадлежит Илону Маску) для обеспечения широкополосного доступа в интернет по всему миру.

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украина, киев, всу, spacex, starlink