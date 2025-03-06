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Rio Tinto завершила приобретение Arcadium Lithium

Rio Tinto завершила приобретение Arcadium Lithium - 06.03.2025, ПРАЙМ

Rio Tinto завершила приобретение Arcadium Lithium

Rio Tinto завершила покупку американской литиевой компании Arcadium Lithium за 6,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза австрало-британской... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:04+0300

2025-03-06T10:04+0300

2025-03-06T10:07+0300

экономика

бизнес

rio tinto

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Rio Tinto завершила покупку американской литиевой компании Arcadium Lithium за 6,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза австрало-британской горнодобывающей компании."Rio Tinto завершила приобретение Arcadium Lithium plc за 6,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь Rio Tinto является материнской компанией Arcadium Lithium, которая станет Rio Tinto Lithium и будет включать в себя литиевый проект Rincon.Акционеры Arcadium Lithium получат общее денежное вознаграждение в размере 5,85 доллара за каждую акцию, как и сообщалось ранее.Также в связи с завершением сделки акции и депозитарные расписки Arcadium Lithium будут исключены из листинга на Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Австралийской фондовой бирже (ASX).О сделке компания сообщала в октябре прошлого года. На тот момент отмечалось, что текущая годовая мощность производства литиевого сырья у Arcadium Lithium, в том числе гидроксида лития и карбоната лития, составляет 75 тысяч тонн эквивалента карбоната лития, и ее планируется удвоить к концу 2028 года.Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 35 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана. Штат компании составляет более 60 тысяч сотрудников.

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бизнес, rio tinto