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Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов - 06.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов
Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:27+0300
2025-03-06T12:27+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.21 мск растет на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,28 рубля. "Пара "юань-рубль" начала выходить вверх из трехдневного" боковика", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В текущих условиях курс может задержаться выше 12,2 рубля за юань, в том числе при снизившихся ценах на сырье в мире, в свою очередь считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Более вероятным сценарием видится продолжение очень плавной девальвации отечественной валюты", - заключает Антонов.
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рынки, торги
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет на 5 коп
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.21 мск растет на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,28 рубля.
"Пара "юань-рубль" начала выходить вверх из трехдневного" боковика", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
В текущих условиях курс может задержаться выше 12,2 рубля за юань, в том числе при снизившихся ценах на сырье в мире, в свою очередь считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Более вероятным сценарием видится продолжение очень плавной девальвации отечественной валюты", - заключает Антонов.
ЦБ 5 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,5 миллиарда рублей