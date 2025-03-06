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Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов - 06.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T12:27+0300

2025-03-06T12:27+0300

2025-03-06T12:27+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга демонстрирует рост, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.21 мск растет на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,28 рубля. "Пара "юань-рубль" начала выходить вверх из трехдневного" боковика", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". В текущих условиях курс может задержаться выше 12,2 рубля за юань, в том числе при снизившихся ценах на сырье в мире, в свою очередь считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Более вероятным сценарием видится продолжение очень плавной девальвации отечественной валюты", - заключает Антонов.

https://1prime.ru/20250306/yuan-855524481.html

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