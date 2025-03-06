https://1prime.ru/20250306/zaharova-855515286.html

Захарова задалась вопросом о цели визита посла Франции в Россию

Захарова задалась вопросом о цели визита посла Франции в Россию - 06.03.2025, ПРАЙМ

Захарова задалась вопросом о цели визита посла Франции в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ стала "угрозой"... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T01:18+0300

2025-03-06T01:18+0300

2025-03-06T01:18+0300

россия

экономика

общество

франция

европа

москва

эммануэль макрон

мария захарова

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855515286.jpg?1741213133

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросов о целях визита посла Франции в Россию. Среди кандидатур на пост нового посла Франции СМИ называют постпреда Франции при ООН дипломата Николя де Ривьера. Ранее в среду Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он отметил, что страна продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, а также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Но самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?", - написала Захарова в Telegram-канале. Она с иронией отметила, что выступление Макрона получилось "по-настоящему весенним", обратив внимание на его слова, что "самая мощная" армия в Европе у Эмануэля. А Зеленский говорит, что у него". "Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению", - добавила официальный представитель МИД России.

франция

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , франция, европа, москва, эммануэль макрон, мария захарова, мид рф, мид, оон