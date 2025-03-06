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Захарова задалась вопросом о цели визита посла Франции в Россию
Захарова задалась вопросом о цели визита посла Франции в Россию - 06.03.2025, ПРАЙМ
Захарова задалась вопросом о цели визита посла Франции в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ стала "угрозой"... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T01:18+0300
2025-03-06T01:18+0300
2025-03-06T01:18+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросов о целях визита посла Франции в Россию.
Среди кандидатур на пост нового посла Франции СМИ называют постпреда Франции при ООН дипломата Николя де Ривьера.
Ранее в среду Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он отметил, что страна продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, а также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
"Но самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?", - написала Захарова в Telegram-канале.
Она с иронией отметила, что выступление Макрона получилось "по-настоящему весенним", обратив внимание на его слова, что "самая мощная" армия в Европе у Эмануэля. А Зеленский говорит, что у него".
"Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению", - добавила официальный представитель МИД России.
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Захарова задалась вопросом о цели визита посла Франции в Россию
Захарова задалась вопросом о цели визита посла Франции в Россию
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросов о целях визита посла Франции в Россию.
Среди кандидатур на пост нового посла Франции СМИ называют постпреда Франции при ООН дипломата Николя де Ривьера.
Ранее в среду Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он отметил, что страна продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, а также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
"Но самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?", - написала Захарова в Telegram-канале.
Она с иронией отметила, что выступление Макрона получилось "по-настоящему весенним", обратив внимание на его слова, что "самая мощная" армия в Европе у Эмануэля. А Зеленский говорит, что у него".
"Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению", - добавила официальный представитель МИД России.