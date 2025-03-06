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Захарова указала на намерение ЕС превратить Украину в "шипованную свинью"

Захарова указала на намерение ЕС превратить Украину в "шипованную свинью" - 06.03.2025, ПРАЙМ

Захарова указала на намерение ЕС превратить Украину в "шипованную свинью"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "стальной дикобраз", в которого ЕС хочет превратить Киев при помощи поставок вооружений,... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:22+0300

2025-03-06T15:22+0300

2025-03-06T15:22+0300

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "стальной дикобраз", в которого ЕС хочет превратить Киев при помощи поставок вооружений, переводится с немецкого как "шипованная свинья". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала единомышленников активнее вооружать Киев, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза". "Вы знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Штахельшвайн. Вы не ослышались. Вот такая не игра слов, а такой настоящий перевод. Дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью?", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила Захарова, киевский режим уже давно стоит в позиции силы, но очень сильно "истер себе колени в этой позиции". В то же время она подчеркнула, что заявления Запада указывают на несамостоятельность позиции Киева, роль для которого определяют за рубежом.

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россия, мид рф, мария захарова, украина