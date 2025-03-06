https://1prime.ru/20250306/zaluzhnyy-855535791.html

Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США

Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США - 06.03.2025, ПРАЙМ

Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, заявив, что американская администрация подрывает единство Запада и перекладывает... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:53+0300

2025-03-06T15:53+0300

2025-03-06T15:53+0300

политика

украина

сша

валерий залужный

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, заявив, что американская администрация подрывает единство Запада и перекладывает ответственность за безопасность на ЕС, пишет газета The Times."США разрушают мировой порядок", — отметил Залужный, который на данный момент занимает пост посла Украины в Великобритании.Он также добавил, что отношения между Европой и США испортились после вступления Дональда Трампа в должность президента.В рамках саммита лидеров европейских стран, который состоялся в Лондоне 2 марта, обсуждалась ситуация на Украине и коллективная европейская безопасность. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении создать коалицию для защиты сделки по Украине и гарантии мира.

https://1prime.ru/20250121/zaluzhnyy-854343306.html

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украина, сша, валерий залужный