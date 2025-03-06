https://1prime.ru/20250306/zaluzhnyy-855535791.html
Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США
Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США - 06.03.2025, ПРАЙМ
Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, заявив, что американская администрация подрывает единство Запада и перекладывает... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T15:53+0300
2025-03-06T15:53+0300
2025-03-06T15:53+0300
политика
украина
сша
валерий залужный
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f13b6f9445dd854a2339ee24111e28e4.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, заявив, что американская администрация подрывает единство Запада и перекладывает ответственность за безопасность на ЕС, пишет газета The Times."США разрушают мировой порядок", — отметил Залужный, который на данный момент занимает пост посла Украины в Великобритании.Он также добавил, что отношения между Европой и США испортились после вступления Дональда Трампа в должность президента.В рамках саммита лидеров европейских стран, который состоялся в Лондоне 2 марта, обсуждалась ситуация на Украине и коллективная европейская безопасность. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении создать коалицию для защиты сделки по Украине и гарантии мира.
https://1prime.ru/20250121/zaluzhnyy-854343306.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_11:0:1148:853_1920x0_80_0_0_576697279a068613e0f82850836ab74a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, валерий залужный
Политика, УКРАИНА, США, Валерий Залужный
Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США
Экс-главком ВСУ Залужный обвинил Вашингтон в разрушении мирового порядка
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, заявив, что американская администрация подрывает единство Запада и перекладывает ответственность за безопасность на ЕС, пишет газета The Times
.
"США разрушают мировой порядок", — отметил Залужный, который на данный момент занимает пост посла Украины в Великобритании.
Он также добавил, что отношения между Европой и США испортились после вступления Дональда Трампа в должность президента.
В рамках саммита лидеров европейских стран, который состоялся в Лондоне 2 марта, обсуждалась ситуация на Украине и коллективная европейская безопасность. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении создать коалицию для защиты сделки по Украине и гарантии мира.
Залужный рассказал, о чем не хотели слышать Киев и США при наступлении ВСУ