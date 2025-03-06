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Экономист пообещал зарплаты россиянам от 150 тысяч рублей

Экономист пообещал зарплаты россиянам от 150 тысяч рублей - 06.03.2025, ПРАЙМ

Экономист пообещал зарплаты россиянам от 150 тысяч рублей

К 2030 году средняя зарплата в России достигнет 151 тысячи рублей, по сравнению с 87,9 тысячами рублей в прошлом году. Таким прогнозом с изданием "Газета.Ru"... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:42+0300

2025-03-06T10:42+0300

2025-03-06T10:42+0300

экономика

россия

зарплата

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. К 2030 году средняя зарплата в России достигнет 151 тысячи рублей, по сравнению с 87,9 тысячами рублей в прошлом году. Таким прогнозом с изданием "Газета.Ru" поделился кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.По словам эксперта, в текущем году ожидается рост средней зарплаты до 100-105 тысяч рублей, а при оптимистичном сценарии до 110 тысяч рублей. Прогноз основан на ускоренном росте минимального размера оплаты труда, дефиците квалифицированных кадров в некоторых отраслях промышленности и IT-секторе, повышении зарплат в бюджетной сфере и инфляции."И к 2030 году она поднимется до 151 тыс. рублей, тем самым в сравнении с 2020 годом увеличится на 100 тыс. рублей, а в сравнении с 2024 годом — на 63 тыс. рублей", — резюмировал экономист.

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россия, зарплата