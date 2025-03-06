https://1prime.ru/20250306/zelenskiy-855534162.html

NYT узнала о новых требованиях США к Зеленскому

NYT узнала о новых требованиях США к Зеленскому - 06.03.2025, ПРАЙМ

NYT узнала о новых требованиях США к Зеленскому

Ряд чиновников администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы Владимир Зеленский уволил украинских правительственных чиновников, которые, как считают | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:15+0300

2025-03-06T15:15+0300

2025-03-06T15:15+0300

политика

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ряд чиновников администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы Владимир Зеленский уволил украинских правительственных чиновников, которые, как считают в Белом доме, враждебно относятся к перспективе переговоров с РФ, пишет газета New York Times. "Некоторые чиновники администрации Трампа хотят, чтобы... (Зеленский - ред.) уволил из своего правительства чиновников, которые, по мнению Белого дома, враждебно относятся к переговорам с русскими", - говорится в материале газеты. Агентство Блумберг ранее передавало, что некоторые помощники Трампа настаивают на отставке самого Зеленского как части любой возможной сделки с Украиной.

https://1prime.ru/20250306/peregovory-855526375.html

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, владимир зеленский