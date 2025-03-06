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Стоимость золота стабильна в четверг утром

Стоимость золота стабильна в четверг утром - 06.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота стабильна в четверг утром

Стоимость золота стабильна в четверг утром после выхода сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно экономического положения в... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T09:06+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна в четверг утром после выхода сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно экономического положения в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 8.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снижалась - на 0,8 доллара, или на 0,03%, до 2 925,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,09% - до 33,105 доллара за унцию. В среду вечером была опубликована "Бежевая книга" (Beige Book), в которой ФРС США представила комментарии относительно экономического состояния страны. Согласно данным регулятора, экономическая активность в США немного выросла с середины января, ожидания были умеренно оптимистичными. Кроме того, данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) показали, что индекс деловой активности в сфере услуг страны в феврале поднялся до 53,5% с уровня января в 52,8%, хотя аналитики предполагали снижение показателя. Статистические данные по экономике страны и комментарии ФРС США отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.

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