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Цена на золото символически снизилась
Цена на золото символически снизилась - 06.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото символически снизилась
Стоимость золота практически не меняется в четверг, следует из данных торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:25+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота практически не меняется в четверг, следует из данных торгов. По состоянию на 18.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается по отношению к предыдущему закрытию - на 0,76 доллара, или на 0,02%, до 2 925,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,33% - до 33,243 доллара за унцию. В четверг стоимость золота сохраняет стабильность - утром котировки оставались на тех же значениях. В четверг, в частности, инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее ожиданий - до 221 тысячи с 242 тысяч ранее. А дефицит торгового баланса США в январе подскочил до 131,4 миллиарда долларов с 98,1 миллиарда в декабре при прогнозе показателя в 127,4 миллиарда. В пятницу ожидается публикация данных о занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 142 тысячи.
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золото, торги, цена
Экономика, золото, Торги, цена
Цена на золото символически снизилась
Биржа Comex : стоимость золота практически не меняется
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота практически не меняется в четверг, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается по отношению к предыдущему закрытию - на 0,76 доллара, или на 0,02%, до 2 925,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,33% - до 33,243 доллара за унцию.
В четверг стоимость золота сохраняет стабильность - утром котировки оставались на тех же значениях.
В четверг, в частности, инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее ожиданий - до 221 тысячи с 242 тысяч ранее. А дефицит торгового баланса США в январе подскочил до 131,4 миллиарда долларов с 98,1 миллиарда в декабре при прогнозе показателя в 127,4 миллиарда.
В пятницу ожидается публикация данных о занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 142 тысячи.