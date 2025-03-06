Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото символически снизилась - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/zoloto-855542861.html
Цена на золото символически снизилась
Цена на золото символически снизилась - 06.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото символически снизилась
Стоимость золота практически не меняется в четверг, следует из данных торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:25+0300
2025-03-06T18:26+0300
экономика
золото
торги
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота практически не меняется в четверг, следует из данных торгов. По состоянию на 18.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается по отношению к предыдущему закрытию - на 0,76 доллара, или на 0,02%, до 2 925,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,33% - до 33,243 доллара за унцию. В четверг стоимость золота сохраняет стабильность - утром котировки оставались на тех же значениях. В четверг, в частности, инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее ожиданий - до 221 тысячи с 242 тысяч ранее. А дефицит торгового баланса США в январе подскочил до 131,4 миллиарда долларов с 98,1 миллиарда в декабре при прогнозе показателя в 127,4 миллиарда. В пятницу ожидается публикация данных о занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 142 тысячи.
https://1prime.ru/20250305/zoloto-855507224.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, торги, цена
Экономика, золото, Торги, цена
18:25 06.03.2025 (обновлено: 18:26 06.03.2025)
 
Цена на золото символически снизилась

Биржа Comex : стоимость золота практически не меняется

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота практически не меняется в четверг, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается по отношению к предыдущему закрытию - на 0,76 доллара, или на 0,02%, до 2 925,24 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,33% - до 33,243 доллара за унцию.
В четверг стоимость золота сохраняет стабильность - утром котировки оставались на тех же значениях.
В четверг, в частности, инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее ожиданий - до 221 тысячи с 242 тысяч ранее. А дефицит торгового баланса США в январе подскочил до 131,4 миллиарда долларов с 98,1 миллиарда в декабре при прогнозе показателя в 127,4 миллиарда.
Золото, слитки
Золото умеренно дорожает
5 марта, 18:38
В пятницу ожидается публикация данных о занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 142 тысячи.
 
ЭкономиказолотоТоргицена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала