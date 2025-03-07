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Россиян предупредили о мошенничестве с западными брендами на 8 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о мошенничестве с западными брендами на 8 марта
Россиян предупредили о мошенничестве с западными брендами на 8 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенничестве с западными брендами на 8 марта
К 8 марта мошенники придумали новую схему, по которой жертве предлагают получить подарок от популярного западного бренда. Об этом сообщил агентству "Прайм"... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T03:03+0300
2025-03-07T08:31+0300
мошенничество
мошеннические схемы
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мошенники
борьба с мошенниками
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. К 8 марта мошенники придумали новую схему, по которой жертве предлагают получить подарок от популярного западного бренда. Об этом сообщил агентству "Прайм" эксперт компании "Первый Бит", руководитель отдела аналитических систем и отчетности Петр Иванов."Мошенники звонят гражданам и представляются работниками ушедших из страны компаний. Они ошарашивают собеседника приятной новостью о возобновлении работы и предлагают в честь этого получить небольшой подарок от знаменитого бренда. Все совершенно бесплатно, просто нужно подтвердить доставку, прочитав код из СМС", – отмечает Петр Иванов.По словам эксперта, праздники – один из самых плодотворных периодов для мошенничества. Люди ждут чуда и подарков, а злоумышленники пользуются этим уязвимым состоянием для собственного обогащения.В последнее время ходят слухи о возвращении в Россию известных брендов. Объединение этого инфоповода с надвигающимся весенним праздником становится самой популярной стратегией "телефонных воришек".Чаще всего названные цифры оказываются кодом для входа в ваш аккаунт на Госуслугах. Затем мошенник возьмет на ваше имя кредит, выводит деньги и пропадает. Возвращать долг кредитным организациям придется жертве."В этом году на Госуслугах появилась возможность наложить самозапрет на взятие кредитов и займов. Если ее включить, мошенники не смогут взять на ваше имя деньги. Снятие запрета требует дополнительного подтверждения и занимает несколько дней, поэтому я советую всем воспользоваться этой возможностью и обезопасить себя", – рассказал эксперт.Не сообщайте никому приходящие в СМС-сообщениях данные, не отправляйте сами СМС на непонятные номера и не включайте демонстрацию своего экрана при разговоре с незнакомцами. Так никакому ложному подарку не получится испортить вам праздник.
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мошеннические схемы, мошенничество, мошенники, мошенники, борьба с мошенниками
Мошенничество, мошеннические схемы, мошенничество, МОШЕННИКИ, мошенники, борьба с мошенниками
03:03 07.03.2025 (обновлено: 08:31 07.03.2025)
 
Россиян предупредили о мошенничестве с западными брендами на 8 марта

Эксперт Иванов: мошенники предлагают подарки на 8 марта и выманивают деньги

© fotolia.com / Africa StudioШопинг
Шопинг - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. К 8 марта мошенники придумали новую схему, по которой жертве предлагают получить подарок от популярного западного бренда. Об этом сообщил агентству "Прайм" эксперт компании "Первый Бит", руководитель отдела аналитических систем и отчетности Петр Иванов.
"Мошенники звонят гражданам и представляются работниками ушедших из страны компаний. Они ошарашивают собеседника приятной новостью о возобновлении работы и предлагают в честь этого получить небольшой подарок от знаменитого бренда. Все совершенно бесплатно, просто нужно подтвердить доставку, прочитав код из СМС", – отмечает Петр Иванов.
По словам эксперта, праздники – один из самых плодотворных периодов для мошенничества. Люди ждут чуда и подарков, а злоумышленники пользуются этим уязвимым состоянием для собственного обогащения.
В последнее время ходят слухи о возвращении в Россию известных брендов. Объединение этого инфоповода с надвигающимся весенним праздником становится самой популярной стратегией "телефонных воришек".
Чаще всего названные цифры оказываются кодом для входа в ваш аккаунт на Госуслугах. Затем мошенник возьмет на ваше имя кредит, выводит деньги и пропадает. Возвращать долг кредитным организациям придется жертве.
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"В этом году на Госуслугах появилась возможность наложить самозапрет на взятие кредитов и займов. Если ее включить, мошенники не смогут взять на ваше имя деньги. Снятие запрета требует дополнительного подтверждения и занимает несколько дней, поэтому я советую всем воспользоваться этой возможностью и обезопасить себя", – рассказал эксперт.
Не сообщайте никому приходящие в СМС-сообщениях данные, не отправляйте сами СМС на непонятные номера и не включайте демонстрацию своего экрана при разговоре с незнакомцами. Так никакому ложному подарку не получится испортить вам праздник.
 
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