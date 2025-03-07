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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 07.03.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T22:26+0300

2025-03-07T22:26+0300

2025-03-07T22:27+0300

происшествия

волгоград

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21.54 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавляется там.

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волгоград

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волгоград, аэропорт, ограничения