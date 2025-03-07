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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 07.03.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T23:14+0300
2025-03-07T23:14+0300
2025-03-07T23:14+0300
происшествия
саратов
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22.30 мск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.
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саратов, аэропорт, ограничения
Происшествия, САРАТОВ, аэропорт, ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения