https://1prime.ru/20250307/aeroport-855584175.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 07.03.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов,... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T23:14+0300

2025-03-07T23:14+0300

2025-03-07T23:14+0300

происшествия

саратов

аэропорт

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/83277/01/832770157_0:296:3073:2024_1920x0_80_0_0_29633c0d18154b96984308e4e28856b7.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22.30 мск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250228/passazhiropotok-855362449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саратов, аэропорт, ограничения