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Российский рынок акций открывает торги пятницы небольшим ростом

Российский рынок акций открывает торги пятницы небольшим ростом - 07.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций открывает торги пятницы небольшим ростом

Российский рынок акций немного повышается на утренней сессии пятницы - на 0,22%, следует из данных Московской биржи. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T08:57+0300

2025-03-07T08:57+0300

2025-03-07T08:57+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается на утренней сессии пятницы - на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивался на 0,22%, до 3 214,82 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, мосбиржа