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Российский рынок акций растет почти на 1% - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/aktsii-855560362.html
Российский рынок акций растет почти на 1%
Российский рынок акций растет почти на 1% - 07.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет почти на 1%
Российский рынок акций растет на 0,98% в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 07.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-07T10:46+0300
экономика
рынки
акции
торги
мосбиржа
елена кожухова
евгений локтюхов
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,98% в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.33 мск рос на 0,98%, до 3 239,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,69%, до 1 212,65 пункта. При этом сильно дорожают акции "Абрау-Дюрсо" (+6,73%), "Аэрофлота" (+3,08%), "Русала" (+2,59%), "Сегежи" (+2,42%). Дешевеют акции "Юнипро" (-1,75%), "Совкомфлота" (-0,31%), "Акрона" (-0,24%), Мосбиржи (-0,15%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к восстановлению от локальных минимумов в рамках коррекционного движения, но будет ждать новых геополитических сигналов. Накануне инвесторов напугало ужесточение ядерной риторики Франции и намерение ЕС увеличить военные расходы, что не осталось без внимания чиновников в РФ. На данный момент курс на улучшение отношений с Россией подтверждают США", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 3200-3250 пунктов. Рассчитываем на некоторое оживление спроса на "фишки", логичное после двухдневной слабости рынка на, по-хорошему, нейтральном новостном фоне", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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рынки, акции, торги, мосбиржа, елена кожухова, евгений локтюхов
Экономика, Рынки, Акции, Торги, Мосбиржа, Елена Кожухова, Евгений Локтюхов
10:46 07.03.2025
 
Российский рынок акций растет почти на 1%

Российский рынок акций растет почти на 1% в начале основной торговой сессии

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,98% в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.33 мск рос на 0,98%, до 3 239,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,69%, до 1 212,65 пункта.
При этом сильно дорожают акции "Абрау-Дюрсо" (+6,73%), "Аэрофлота" (+3,08%), "Русала" (+2,59%), "Сегежи" (+2,42%). Дешевеют акции "Юнипро" (-1,75%), "Совкомфлота" (-0,31%), "Акрона" (-0,24%), Мосбиржи (-0,15%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к восстановлению от локальных минимумов в рамках коррекционного движения, но будет ждать новых геополитических сигналов. Накануне инвесторов напугало ужесточение ядерной риторики Франции и намерение ЕС увеличить военные расходы, что не осталось без внимания чиновников в РФ. На данный момент курс на улучшение отношений с Россией подтверждают США", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Сегодня целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 3200-3250 пунктов. Рассчитываем на некоторое оживление спроса на "фишки", логичное после двухдневной слабости рынка на, по-хорошему, нейтральном новостном фоне", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Котировки, сток
Российский рынок акций открывает торги пятницы небольшим ростом
08:57
 
ЭкономикаРынкиАкцииТоргиМосбиржаЕлена КожуховаЕвгений Локтюхов
 
 
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