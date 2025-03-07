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Мосбиржа введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса" - 07.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250307/aktsii-855564959.html
Мосбиржа введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса"
Мосбиржа введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса" - 07.03.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса"
Московская биржа с 17 марта введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса" из-за их предстоящего дробления и связанной с этим приостановкой... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T12:55+0300
2025-03-07T12:55+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Московская биржа с 17 марта введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса" из-за их предстоящего дробления и связанной с этим приостановкой торгов 21 марта, которые возобновятся 27 марта, следует из данных торговой площадки. Согласно данным Мосбиржи, последним днем торгов акциями "Полюса" в "стакане Т+1" для частных инвесторов будет 21 марта. С 27 марта ожидается их возобновление. "Стакан Т+1" - это режим торгов на бирже, при котором расчеты по сделкам происходят на следующий торговый день. Акционеры "Полюса" 3 февраля приняли решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом 10. Номинальная стоимость акций будет снижена в 10 раз при одновременном увеличении общего количества акций также в 10 раз. В декабре компания отмечала, что решение о дроблении обыкновенных акций проводится в целях повысить их привлекательность для широкого круга инвесторов. При этом общий размер уставного капитала компании не изменится, как и общая номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. "Полюс" - крупнейшая в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер компании - Фонд поддержки исламских организаций (46,35%).
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
12:55 07.03.2025
 
Мосбиржа введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса"

Мосбиржа с 17 марта введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Московская биржа с 17 марта введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса" из-за их предстоящего дробления и связанной с этим приостановкой торгов 21 марта, которые возобновятся 27 марта, следует из данных торговой площадки.
Согласно данным Мосбиржи, последним днем торгов акциями "Полюса" в "стакане Т+1" для частных инвесторов будет 21 марта. С 27 марта ожидается их возобновление.
"Стакан Т+1" - это режим торгов на бирже, при котором расчеты по сделкам происходят на следующий торговый день.
Акционеры "Полюса" 3 февраля приняли решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом 10. Номинальная стоимость акций будет снижена в 10 раз при одновременном увеличении общего количества акций также в 10 раз. В декабре компания отмечала, что решение о дроблении обыкновенных акций проводится в целях повысить их привлекательность для широкого круга инвесторов. При этом общий размер уставного капитала компании не изменится, как и общая номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.
"Полюс" - крупнейшая в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер компании - Фонд поддержки исламских организаций (46,35%).
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов
Вчера, 17:11
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржа
 
 
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