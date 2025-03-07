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Мосбиржа введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса"

Мосбиржа введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса" - 07.03.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса"

Московская биржа с 17 марта введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса" из-за их предстоящего дробления и связанной с этим приостановкой... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T12:55+0300

2025-03-07T12:55+0300

2025-03-07T12:55+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Московская биржа с 17 марта введет временный запрет на короткие позиции по акциям "Полюса" из-за их предстоящего дробления и связанной с этим приостановкой торгов 21 марта, которые возобновятся 27 марта, следует из данных торговой площадки. Согласно данным Мосбиржи, последним днем торгов акциями "Полюса" в "стакане Т+1" для частных инвесторов будет 21 марта. С 27 марта ожидается их возобновление. "Стакан Т+1" - это режим торгов на бирже, при котором расчеты по сделкам происходят на следующий торговый день. Акционеры "Полюса" 3 февраля приняли решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом 10. Номинальная стоимость акций будет снижена в 10 раз при одновременном увеличении общего количества акций также в 10 раз. В декабре компания отмечала, что решение о дроблении обыкновенных акций проводится в целях повысить их привлекательность для широкого круга инвесторов. При этом общий размер уставного капитала компании не изменится, как и общая номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. "Полюс" - крупнейшая в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер компании - Фонд поддержки исламских организаций (46,35%).

https://1prime.ru/20250306/mosbirzha-855538895.html

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россия, мосбиржа