https://1prime.ru/20250307/amerika-855559633.html
"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США
"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США
По мнению европейских политиков, вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступивший на Мюнхенской конференции, представляет большую опасность для Европы, чем Дональд... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:13+0300
2025-03-07T10:13+0300
2025-03-07T10:13+0300
политика
джей ди вэнс
дональд трамп
европа
сша
мюнхен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a69a406ecd9f5fafb5f736f11b4922f.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. По мнению европейских политиков, вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступивший на Мюнхенской конференции, представляет большую опасность для Европы, чем Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.14 февраля Джей Ди Вэнс подверг критике европейские страны на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил об угрозе цензуры в Европе и призвал западные правительства учитывать мнения граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или "винтикам глобальной экономики". Вэнс также заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри, приведя в пример отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения такого сценария в Германии."Мюнхенская речь закрепила взгляды на Вэнса в блоке как на антиевропейца и более опасного (политика - ред.), чем Трамп", - цитирует агентство неназванного западноевропейского дипломата.Bloomberg отмечает, что возможное возвращение Трампа к власти уже вызывает опасения у европейских правительств относительно сохранения трансатлантического альянса в течение следующих четырех лет.Однако, по мнению агентства, вице-президент Вэнс усиливает опасения, что раскол с США может стать постоянным, и он быстро стал главным антагонистом в глазах европейских чиновников.
https://1prime.ru/20250228/mask-855348226.html
европа
сша
мюнхен
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6d5d12a8012a5673aa9942541dc0753.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джей ди вэнс, дональд трамп, европа, сша, мюнхен
Политика, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, ЕВРОПА, США, Мюнхен
"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США
Bloomberg: в Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа после речи в Мюнхене
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
По мнению европейских политиков, вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступивший на Мюнхенской конференции, представляет большую опасность для Европы, чем Дональд Трамп, сообщает Bloomberg
.
14 февраля Джей Ди Вэнс подверг критике европейские страны на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил об угрозе цензуры в Европе и призвал западные правительства учитывать мнения граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или "винтикам глобальной экономики". Вэнс также заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри, приведя в пример отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения такого сценария в Германии.
"Мюнхенская речь закрепила взгляды на Вэнса в блоке как на антиевропейца и более опасного (политика - ред.), чем Трамп", - цитирует агентство неназванного западноевропейского дипломата.
Bloomberg отмечает, что возможное возвращение Трампа к власти уже вызывает опасения у европейских правительств относительно сохранения трансатлантического альянса в течение следующих четырех лет.
Однако, по мнению агентства, вице-президент Вэнс усиливает опасения, что раскол с США может стать постоянным, и он быстро стал главным антагонистом в глазах европейских чиновников.
Джей-Ди Вэнс станет будущим президентом США, заявил Маск