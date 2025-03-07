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"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США - 07.03.2025, ПРАЙМ
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"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США
"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США
По мнению европейских политиков, вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступивший на Мюнхенской конференции, представляет большую опасность для Европы, чем Дональд... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:13+0300
2025-03-07T10:13+0300
политика
джей ди вэнс
дональд трамп
европа
сша
мюнхен
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. По мнению европейских политиков, вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступивший на Мюнхенской конференции, представляет большую опасность для Европы, чем Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.14 февраля Джей Ди Вэнс подверг критике европейские страны на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил об угрозе цензуры в Европе и призвал западные правительства учитывать мнения граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или "винтикам глобальной экономики". Вэнс также заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри, приведя в пример отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения такого сценария в Германии."Мюнхенская речь закрепила взгляды на Вэнса в блоке как на антиевропейца и более опасного (политика - ред.), чем Трамп", - цитирует агентство неназванного западноевропейского дипломата.Bloomberg отмечает, что возможное возвращение Трампа к власти уже вызывает опасения у европейских правительств относительно сохранения трансатлантического альянса в течение следующих четырех лет.Однако, по мнению агентства, вице-президент Вэнс усиливает опасения, что раскол с США может стать постоянным, и он быстро стал главным антагонистом в глазах европейских чиновников.
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европа
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джей ди вэнс, дональд трамп, европа, сша, мюнхен
Политика, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, ЕВРОПА, США, Мюнхен
10:13 07.03.2025
 
"Опаснее Трампа". В Европе дали оценку вице-президенту США

Bloomberg: в Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа после речи в Мюнхене

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. По мнению европейских политиков, вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступивший на Мюнхенской конференции, представляет большую опасность для Европы, чем Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
14 февраля Джей Ди Вэнс подверг критике европейские страны на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил об угрозе цензуры в Европе и призвал западные правительства учитывать мнения граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или "винтикам глобальной экономики". Вэнс также заявил, что главная угроза для Европы исходит изнутри, приведя в пример отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения такого сценария в Германии.
"Мюнхенская речь закрепила взгляды на Вэнса в блоке как на антиевропейца и более опасного (политика - ред.), чем Трамп", - цитирует агентство неназванного западноевропейского дипломата.
Bloomberg отмечает, что возможное возвращение Трампа к власти уже вызывает опасения у европейских правительств относительно сохранения трансатлантического альянса в течение следующих четырех лет.
Однако, по мнению агентства, вице-президент Вэнс усиливает опасения, что раскол с США может стать постоянным, и он быстро стал главным антагонистом в глазах европейских чиновников.
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ПолитикаДжей Ди ВэнсДональд ТрампЕВРОПАСШАМюнхен
 
 
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