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Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA

Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA - 07.03.2025, ПРАЙМ

Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA

Ассоциация аэропортов Германии (ADV) ожидает отмены более 3 400 авиарейсов в понедельник из-за запланированной забастовки сотрудников в 11 воздушных гаванях... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T18:49+0300

2025-03-07T18:49+0300

2025-03-07T18:50+0300

происшествия

германия

отмена рейсов

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ассоциация аэропортов Германии (ADV) ожидает отмены более 3 400 авиарейсов в понедельник из-за запланированной забастовки сотрудников в 11 воздушных гаванях страны, сообщило информационное агентство DPA. "Более 3 400 рейсов придется отменить из-за забастовок, ожидаемых в 11 немецких аэропортах в понедельник, согласно первоначальной оценке ассоциации аэропортов ADV, прогнозирующей, что будут затронуты около 510 000 путешественников", - пишет DPA. Забастовка затронет аэропорты Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кёльн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, аэропорт Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле. Забастовками профсоюз Ver.di хочет добиться повышения зарплат и улучшения условий труда для работников. В конце февраля профсоюз Ver.di уже проводил забастовки в аэропортах Мюнхена и Гамбурга.

https://1prime.ru/20250305/germaniya-855512816.html

германия

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германия, отмена рейсов