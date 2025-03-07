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Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA
Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA - 07.03.2025, ПРАЙМ
Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA
Ассоциация аэропортов Германии (ADV) ожидает отмены более 3 400 авиарейсов в понедельник из-за запланированной забастовки сотрудников в 11 воздушных гаванях... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T18:49+0300
2025-03-07T18:50+0300
происшествия
германия
отмена рейсов
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ассоциация аэропортов Германии (ADV) ожидает отмены более 3 400 авиарейсов в понедельник из-за запланированной забастовки сотрудников в 11 воздушных гаванях страны, сообщило информационное агентство DPA. "Более 3 400 рейсов придется отменить из-за забастовок, ожидаемых в 11 немецких аэропортах в понедельник, согласно первоначальной оценке ассоциации аэропортов ADV, прогнозирующей, что будут затронуты около 510 000 путешественников", - пишет DPA. Забастовка затронет аэропорты Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кёльн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, аэропорт Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле. Забастовками профсоюз Ver.di хочет добиться повышения зарплат и улучшения условий труда для работников. В конце февраля профсоюз Ver.di уже проводил забастовки в аэропортах Мюнхена и Гамбурга.
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германия, отмена рейсов
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, отмена рейсов
18:49 07.03.2025 (обновлено: 18:50 07.03.2025)
 
Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA

DPA: в ФРГ ожидают в понедельник отмены свыше 3,4 тыс рейсов из-за забастовки

© РИА Новости . И.Денисенко | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . И.Денисенко
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ассоциация аэропортов Германии (ADV) ожидает отмены более 3 400 авиарейсов в понедельник из-за запланированной забастовки сотрудников в 11 воздушных гаванях страны, сообщило информационное агентство DPA.
"Более 3 400 рейсов придется отменить из-за забастовок, ожидаемых в 11 немецких аэропортах в понедельник, согласно первоначальной оценке ассоциации аэропортов ADV, прогнозирующей, что будут затронуты около 510 000 путешественников", - пишет DPA.
Забастовка затронет аэропорты Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кёльн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, аэропорт Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле.
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Забастовками профсоюз Ver.di хочет добиться повышения зарплат и улучшения условий труда для работников. В конце февраля профсоюз Ver.di уже проводил забастовки в аэропортах Мюнхена и Гамбурга.
 
ПроисшествияГЕРМАНИЯотмена рейсов
 
 
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