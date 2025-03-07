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Денежная база России в узком определении уменьшилась на 0,88 процента

Денежная база России в узком определении уменьшилась на 0,88 процента - 07.03.2025, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении уменьшилась на 0,88 процента

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 28 февраля уменьшилась до 18,07 триллиона рублей с 18,23 триллиона на 21 февраля, сообщил Банк России. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:24+0300

2025-03-07T11:24+0300

2025-03-07T11:24+0300

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финансы

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 28 февраля уменьшилась до 18,07 триллиона рублей с 18,23 триллиона на 21 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 160 миллиардов рублей, или на 0,88%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы, банк россия, рф