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В ДТП под Белгородом погибли шесть сотрудников компании - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В ДТП под Белгородом погибли шесть сотрудников компании
В ДТП под Белгородом погибли шесть сотрудников компании - 07.03.2025, ПРАЙМ
В ДТП под Белгородом погибли шесть сотрудников компании
Пресс-служба агрокомпании "Мираторг" сообщила, что в результате аварии, произошедшей в Новооскольском округе Белгородской области, погибли шесть сотрудников... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T07:39+0300
2025-03-07T07:39+0300
бизнес
белгородская область
мираторг
умвд
hyundai
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БЕЛГОРОД, 7 мар - ПРАЙМ. Пресс-служба агрокомпании "Мираторг" сообщила, что в результате аварии, произошедшей в Новооскольском округе Белгородской области, погибли шесть сотрудников компании, которые находились в наемном пассажирском микроавтобусе. Ранее УМВД по региону сообщало, что в четверг вечером два автобуса столкнулись в районе села Великомихайловка Новооскольского округа. В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. По факту ДТП прокуратурой и СУ СК организованы проверки. "С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении на сайте компании. Компания "Мираторг" выразила искренние соболезнования родным и близким погибших. В заявлении отмечается, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и реабилитацией. "Выражаем свою скорбь в адрес членов семей, поддерживаем связь с родными и близкими, чтобы своевременно сделать все необходимое в этой тяжелой ситуации", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, белгородская область, мираторг, умвд, hyundai
Бизнес, Белгородская область, Мираторг, УМВД, Hyundai
07:39 07.03.2025
 
В ДТП под Белгородом погибли шесть сотрудников компании

"Мираторг": в ДТП под Белгородом погибли шесть сотрудников компании

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БЕЛГОРОД, 7 мар - ПРАЙМ. Пресс-служба агрокомпании "Мираторг" сообщила, что в результате аварии, произошедшей в Новооскольском округе Белгородской области, погибли шесть сотрудников компании, которые находились в наемном пассажирском микроавтобусе.
Ранее УМВД по региону сообщало, что в четверг вечером два автобуса столкнулись в районе села Великомихайловка Новооскольского округа. В результате шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. По факту ДТП прокуратурой и СУ СК организованы проверки.
"С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении на сайте компании.
Компания "Мираторг" выразила искренние соболезнования родным и близким погибших. В заявлении отмечается, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и реабилитацией.
"Выражаем свою скорбь в адрес членов семей, поддерживаем связь с родными и близкими, чтобы своевременно сделать все необходимое в этой тяжелой ситуации", - добавили в пресс-службе.
 
БизнесБелгородская областьМираторгУМВДHyundai
 
 
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