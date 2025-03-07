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Безработица в США в феврале неожиданно выросла

Безработица в США в феврале неожиданно выросла - 07.03.2025, ПРАЙМ

Безработица в США в феврале неожиданно выросла

Безработица в США в феврале поднялась до 4,1% с уровня января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 151 тысячу,... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:36+0300

2025-03-07T16:36+0300

2025-03-07T16:36+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Безработица в США в феврале поднялась до 4,1% с уровня января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 151 тысячу, следует из данных министерства труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне января, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 160 тысяч.

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