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Безработица в США в феврале неожиданно выросла - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Безработица в США в феврале неожиданно выросла
Безработица в США в феврале неожиданно выросла - 07.03.2025, ПРАЙМ
Безработица в США в феврале неожиданно выросла
Безработица в США в феврале поднялась до 4,1% с уровня января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 151 тысячу,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:36+0300
2025-03-07T16:36+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Безработица в США в феврале поднялась до 4,1% с уровня января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 151 тысячу, следует из данных министерства труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне января, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 160 тысяч.
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сша
Экономика, США
16:36 07.03.2025
 
Безработица в США в феврале неожиданно выросла

Безработица в США в феврале неожиданно выросла до 4,1% с 4% в январе

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Безработица в США в феврале поднялась до 4,1% с уровня января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 151 тысячу, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на уровне января, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 160 тысяч.
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