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В США проведут полный аудит криптовалюты, заявил советник Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В США проведут полный аудит криптовалюты, заявил советник Трампа
В США проведут полный аудит криптовалюты, заявил советник Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ
В США проведут полный аудит криптовалюты, заявил советник Трампа
США не будут использовать средства налогоплательщиков для покупки биткоина, но могут рассмотреть иные стратегии его накопления, не затрагивающие дефицит... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T22:56+0300
2025-03-07T22:57+0300
экономика
сша
биткоин
аудит
накопления
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. США не будут использовать средства налогоплательщиков для покупки биткоина, но могут рассмотреть иные стратегии его накопления, не затрагивающие дефицит бюджета, заявил в пятницу советник президента Дональда Трампа по цифровым активам Дэвид Сакс. "Мы не будем использовать государственные средства для покупки биткоина. Однако если министерство финансов или министерство торговли разработают бюджетно-нейтральные механизмы его приобретения, они будут уполномочены их использовать", – сказал он в ходе общения с журналистами в преддверии первого саммита по цифровым валютам, на котором ожидается выступление президента Трампа. Сакс также сообщил, что США проведут полный аудит криптовалютных активов, находящихся в распоряжении властей, и намерены положить конец "войне" против индустрии цифровых активов. "Мы обещали остановить несправедливое преследование криптокомпаний и создать прозрачные правила. Это то, чем мы намерены заняться", – добавил он.
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сша, биткоин, аудит, накопления
Экономика, США, Биткоин, аудит, накопления
22:56 07.03.2025 (обновлено: 22:57 07.03.2025)
 
В США проведут полный аудит криптовалюты, заявил советник Трампа

Сакс: США проведут аудит криптовалюты и закончат войну против криптоиндустрии

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. США не будут использовать средства налогоплательщиков для покупки биткоина, но могут рассмотреть иные стратегии его накопления, не затрагивающие дефицит бюджета, заявил в пятницу советник президента Дональда Трампа по цифровым активам Дэвид Сакс.
"Мы не будем использовать государственные средства для покупки биткоина. Однако если министерство финансов или министерство торговли разработают бюджетно-нейтральные механизмы его приобретения, они будут уполномочены их использовать", – сказал он в ходе общения с журналистами в преддверии первого саммита по цифровым валютам, на котором ожидается выступление президента Трампа.
Сакс также сообщил, что США проведут полный аудит криптовалютных активов, находящихся в распоряжении властей, и намерены положить конец "войне" против индустрии цифровых активов.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Трамп рассмотрит создание стратегического резерва биткоина, заявил Латник
5 марта, 15:54
"Мы обещали остановить несправедливое преследование криптокомпаний и создать прозрачные правила. Это то, чем мы намерены заняться", – добавил он.
 
ЭкономикаСШАБиткоинаудитнакопления
 
 
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