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Российскому бизнесу дали совет, как добиться успеха в Индии

Российскому бизнесу дали совет, как добиться успеха в Индии - 07.03.2025, ПРАЙМ

Российскому бизнесу дали совет, как добиться успеха в Индии

Бизнес с Индией вести можно и нужно, но для успеха российским предпринимателям надо переориентироваться с европейского мышления на индийское, где во главе угла... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:37+0300

2025-03-07T13:37+0300

2025-03-07T13:37+0300

экономика

россия

индия

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Бизнес с Индией вести можно и нужно, но для успеха российским предпринимателям надо переориентироваться с европейского мышления на индийское, где во главе угла личные контакты, заявила РИА Новости председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) по работе с Индией, бизнес-посол в Индии Ольга Куликова. "Российский бизнес зачастую уверен, что он придет в Индию и будет там очень востребован, так как Индия небогатая страна и там мало своего бизнеса. Но на деле оказывается, что все в Индии есть и ничего им от нас не надо. Это достаточно закрытый и ориентированный на себя рынок. На внутреннего потребителя", - сказала она в кулуарах нетворкинг-вечера АЭИ "Золотая Азия: как успешно и прибыльно работать с дружественными странами Востока" Тем не менее, по ее словам, "бизнес с Индией вести можно и нужно, помимо большой части небогатого населения российский бизнес зачастую забывает о большой части состоятельного населения". При этом Куликова подчеркнула, что "для успеха в регионе российскому бизнесу нужно переориентироваться с европейского мышления на индийское мышление". "Индия занимается торговлей 5 000 лет и бесполезно приходить к ним со своими правилами", - заметила собеседница агентства. "Индия такая страна, где рекомендация имеет большое значение. Можно долго писать на e-mail, и дело не сдвинется с места. Нужно лично приходить к партнерам и разговаривать оффлайн. Делали исследование, что среднестатистический индийский менеджер в день отвечает на 10% писем, приходящих по электронной почте", - заключила Куликова.

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россия, индия