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Британия передала Украине средства, обеспеченные российскими активами
Британия передала Украине средства, обеспеченные российскими активами - 07.03.2025, ПРАЙМ
Британия передала Украине средства, обеспеченные российскими активами
Украина получила транш в 971 миллион долларов от Великобритании, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в пятницу украинский... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:20+0300
2025-03-07T15:20+0300
2025-03-07T15:20+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Украина получила транш в 971 миллион долларов от Великобритании, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "На Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 миллионов фунтов (971 миллион долларов -ред.) в рамках инициативы G7 ERA", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Как ранее заявил Шмыгаль, в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС. Глава украинского минфина Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды Киева. Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
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финансы, великобритания, украина, денис шмыгаль
Экономика, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
Британия передала Украине средства, обеспеченные российскими активами
Шмыгаль: Британия передала Украине $971 млн, обеспеченных доходами от активов РФ
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Украина получила транш в 971 миллион долларов от Великобритании, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"На Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 миллионов фунтов (971 миллион долларов -ред.) в рамках инициативы G7 ERA", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Как ранее заявил Шмыгаль, в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС.
Глава украинского минфина Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды Киева. Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов.
Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
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