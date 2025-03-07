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Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России

Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России - 07.03.2025, ПРАЙМ

Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России

Передача Лондоном украинской стороне средств, принадлежащих России является грубым нарушением международного права. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:59+0300

2025-03-07T16:59+0300

2025-03-07T17:12+0300

экономика

россия

великобритания

украина

замороженные российские активы

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Передача Лондоном украинской стороне средств, принадлежащих России является грубым нарушением международного права. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует пресс-служба Госдумы.""Передача Англией принадлежащих России средств Украине – грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают", - подчеркнул парламентарий.Володин отметил, что на фоне передачи средств Москва может применить зеркальные меры и конфисковать собственность Великобритании.Премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, объявил, что Украина получила от Великобритании транш в размере 971 миллиона долларов из средств, обеспеченных замороженными российскими активами.

https://1prime.ru/20250307/britaniya-855570912.html

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россия, великобритания, украина, замороженные российские активы