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Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/britaniya-855575022.html
Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России
Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России - 07.03.2025, ПРАЙМ
Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России
Передача Лондоном украинской стороне средств, принадлежащих России является грубым нарушением международного права. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:59+0300
2025-03-07T17:12+0300
экономика
россия
великобритания
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Передача Лондоном украинской стороне средств, принадлежащих России является грубым нарушением международного права. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует пресс-служба Госдумы.""Передача Англией принадлежащих России средств Украине – грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают", - подчеркнул парламентарий.Володин отметил, что на фоне передачи средств Москва может применить зеркальные меры и конфисковать собственность Великобритании.Премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, объявил, что Украина получила от Великобритании транш в размере 971 миллиона долларов из средств, обеспеченных замороженными российскими активами.
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россия, великобритания, украина, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, замороженные российские активы
16:59 07.03.2025 (обновлено: 17:12 07.03.2025)
 
Володин предупредил о последствиях передачи Лондоном Киеву активов России

Володин пригрозил Британии конфискацией из-за передачи Украине активов России

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Передача Лондоном украинской стороне средств, принадлежащих России является грубым нарушением международного права. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует пресс-служба Госдумы.
""Передача Англией принадлежащих России средств Украине – грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают", - подчеркнул парламентарий.
Володин отметил, что на фоне передачи средств Москва может применить зеркальные меры и конфисковать собственность Великобритании.
Премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, объявил, что Украина получила от Великобритании транш в размере 971 миллиона долларов из средств, обеспеченных замороженными российскими активами.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Британия передала Украине средства, обеспеченные российскими активами
15:20
 
ЭкономикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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