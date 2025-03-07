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Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ
Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ
Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T19:51+0300
2025-03-07T19:51+0300
экономика
сша
ограничения
deepseek
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных устройствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Белый дом рассматривает меры по ограничению китайской... DeepSeek, включая запрет на использование её чат-бота на правительственных устройствах из-за соображений национальной безопасности", - говорится в публикации. По данным издания, американские чиновники обеспокоены тем, как компания обращается с данными пользователей. Как отмечает газета, они считают, что DeepSeek не объяснила в достаточной мере, как она использует собранные данные и кто имеет к ним доступ. Источники издания заявили, что администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, примет закон, который запретит загружать чат-бот на правительственные устройства. "Чиновники также рассматривают два других возможных шага: запрет приложения DeepSeek в американских магазинах приложений и введение ограничений на то, как американские поставщики облачных услуг могут предлагать модели искусственного интеллекта DeepSeek своим клиентам", - пишет газета. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
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сша, ограничения, deepseek
Экономика, США, ограничения, DeepSeek
19:51 07.03.2025
 
Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ

WSJ: в США готовят меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКитайский ИИ-ассистент DeepSeek
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных устройствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Белый дом рассматривает меры по ограничению китайской... DeepSeek, включая запрет на использование её чат-бота на правительственных устройствах из-за соображений национальной безопасности", - говорится в публикации.
По данным издания, американские чиновники обеспокоены тем, как компания обращается с данными пользователей. Как отмечает газета, они считают, что DeepSeek не объяснила в достаточной мере, как она использует собранные данные и кто имеет к ним доступ.
Источники издания заявили, что администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, примет закон, который запретит загружать чат-бот на правительственные устройства.
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Китайская DeepSeek угрожает лидерству США в сфере ИИ, пишет FA
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"Чиновники также рассматривают два других возможных шага: запрет приложения DeepSeek в американских магазинах приложений и введение ограничений на то, как американские поставщики облачных услуг могут предлагать модели искусственного интеллекта DeepSeek своим клиентам", - пишет газета.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
 
ЭкономикаСШАограниченияDeepSeek
 
 
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