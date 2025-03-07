https://1prime.ru/20250307/deepseek-855581062.html

Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ

Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ - 07.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ

Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T19:51+0300

2025-03-07T19:51+0300

2025-03-07T19:51+0300

экономика

сша

ограничения

deepseek

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных устройствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Белый дом рассматривает меры по ограничению китайской... DeepSeek, включая запрет на использование её чат-бота на правительственных устройствах из-за соображений национальной безопасности", - говорится в публикации. По данным издания, американские чиновники обеспокоены тем, как компания обращается с данными пользователей. Как отмечает газета, они считают, что DeepSeek не объяснила в достаточной мере, как она использует собранные данные и кто имеет к ним доступ. Источники издания заявили, что администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, примет закон, который запретит загружать чат-бот на правительственные устройства. "Чиновники также рассматривают два других возможных шага: запрет приложения DeepSeek в американских магазинах приложений и введение ограничений на то, как американские поставщики облачных услуг могут предлагать модели искусственного интеллекта DeepSeek своим клиентам", - пишет газета. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

https://1prime.ru/20250228/intellekt-855346199.html

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сша, ограничения, deepseek